Les cas de COVID-19 toujours en forte hausse au Québec

Le nombre de nouveaux cas de la COVID-19 a dépassé la barre du millier au Québec pour une troisième journée d’affilée.

Selon les données dévoilées dimanche par le ministère de la Santé, le nombre de nouveaux cas s’élève à 1079.

Les autorités ont recensé 78 459 cas depuis l’apparition du coronavirus. Quant au nombre de cas actifs, il s’élève à 7277, selon les données de l’Institut national de santé publique du Québec qui signale également 826 rétablissements. Un total de 65 304 personnes atteintes se sont rétablies depuis le début de la pandémie.

Elles ont aussi rapporté 12 nouveaux décès, dont deux au cours des 24 dernières heures, neuf entre le 27 septembre et le 2 octobre ainsi qu’un autre à une date inconnue. Le bilan des victimes s’élève à 5878.

Le bilan s’alourdit aussi dans les hôpitaux, même si on note un certain ralentissement. Les autorités signalent huit hospitalisations de plus comparativement à la veille, pour un total de 334. Le nombre de patients se trouvant aux soins intensifs a grimpé à 64, quatre de plus que vendredi.

La situation demeure alarmante dans presque toutes les régions du Québec. On a signalé 344 nouveaux cas à Montréal, 193 dans la Capitale-Nationale, 178 en Montérégie, 97 à Laval, 74 dans les Laurentides, 51 en Chaudière-Appalaches, 46 en Lanaudière, 39 en Outaouais et 33 en Mauricie-Centre-du-Québec.

Elle est aussi préoccupante en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine puisqu’on y rapporte plus de nouveaux cas qu’en Estrie, 17 contre 13. Elle demeure relativement stable au Saguenay-Lac-St-Jean où on dénombre trois nouveaux cas.

On a réalisé 27 453 prélèvements le 1er octobre.