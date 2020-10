Importante éclosion de COVID-19 dans un hôpital de Québec

L’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie du Québec (IUCPQ) fait face à une importante éclosion de COVID-19 avec une soixantaine de cas chez les patients et les employés. La direction de l’hôpital envisage d’ailleurs d’annuler tous les rendez-vous non urgents afin d’éviter de propager le virus.

« On a des éclosions dans à peu près toutes les unités, ce qui nous oblige à nous questionner », a expliqué au Devoir le Dr Mathieu Simon, chef des soins intensifs de l’établissement autrefois connu sous le nom de l’Hôpital Laval.

« Au cours de la semaine, on a découvert qu’une éclosion qu’on croyait relativement contenue s’est retrouvée à d’autres endroits », poursuit le pneumologue.

Parmi les patients et membres du personnel qui ont été testés positifs, aucun n’est tombé malade, souligne-t-il toutefois. Et ce, en dépit du fait que le département de gériatrie fait partie des secteurs touchés par l’éclosion.

Plus tôt cette semaine, l’hôpital de 350 lits a créé une zone froide et une zone chaude complètement distinctes.

L’IUCPQ fait partie des établissements accrédités pour recevoir des patients atteints de la COVID-19. Lors de la première vague, il n’y avait eu aucune contamination à l’intérieur de l’hôpital.

D’autres détails suivront.