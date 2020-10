Plus de 1000 nouveaux cas de COVID-19 au Québec

Le Québec franchit la barre des 1000 cas de COVID-19 dans les 24 dernières heures avec 1052 cas, pour un total de 76 273. Aucun décès n'est survenu dans les 24 dernières heures, mais six décès survenus entre le 25 et le 30 septembre et 1 décès survenu avant le 25 septembre s’ajoutent au bilan, pour un total de 5 857 décès.

Le nombre d’hospitalisations a augmenté de 27 par rapport à la veille, avec un cumul de 302. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 3, et s’élève maintenant à 49.

D'autres détails suivront.