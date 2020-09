La zone rouge en neuf questions

Qu’impliquera pour les commerces, les écoles, les cinémas ou les établissements de soins de santé la décision du gouvernement Legault de faire basculer Québec et Montréal en zone rouge ? Les réponses viendront vers 17 h 30. Mais dans l’attente, les inquiétudes sont vives : tour d’horizon multisectoriel.

Qu’est-ce que l’alerte rouge ?

Dans le système d’alertes régionales du gouvernement du Québec, c’est la couleur la plus chaude — et donc, le dernier palier d’alerte et d’intervention. Cela dit, le gouvernement s’est réservé une très grande marge de manœuvre pour ce qui est des mesures rattachées à ce palier.

En effet, la description des trois premières couleurs (vert, jaune et orange) comprend une série de mesures spécifiques qui sont détaillées en ligne — notamment sur la taille de chaque type de rassemblements. Mais pour l’alerte rouge, Québec indique simplement qu’il appliquera « de manière ciblée des mesures plus restrictives pouvant aller jusqu’à faire cesser les activités non essentielles pour lesquelles le risque ne peut pas être contrôlé suffisamment, en évitant autant que possible un confinement généralisé comme lors de la première vague de la pandémie. »

Essentiellement, Québec cherche un équilibre afin de permettre aux enfants de continuer d’aller à l’école, aux gens de continuer de travailler et à certains commerces de demeurer ouverts. Mais comment et jusqu’à quel point ? C’est ce qui sera au cœur de la conférence de presse de lundi.

Va-t-on épargner les salles à manger des restos ?

À l’Association des restaurateurs du Québec (ARQ), on souhaite à tout prix que le gouvernement Legault épargnera les salles à manger — qui sont déjà soumises à d’importantes restrictions (par exemple : maximum de six personnes par table en zone orange). « Je n’ai pas tellement d’espoir que les conséquences ne seront pas importantes », a dit son vice-président aux affaires publiques, François Meunier.

« On est en communication le gouvernement depuis plusieurs jours, dit-il. On veut éviter à tout prix la fermeture des salles à manger. Ça serait vraiment catastrophique. Il y a plein de restaurants qui ne seraient pas capables de se remettre de ça, honnêtement. Déjà, à Montréal, c’est très, très, très difficile. Le Quartier des spectacles, le quartier des affaires, le quartier historique… Si en plus on ne peut même pas avoir un peu de clientèle pour payer les frais fixes… On est extrêmement inquiets de la situation. […] S’il y a des programmes gouvernementaux, ce n’est pas la même chose, mais pour l’instant je ne vois pas ce qui peut être proposé. »

On veut éviter à tout prix la fermeture des salles à manger. Ça serait vraiment catastrophique.

La fermeture d’un restaurant comporte des enjeux importants compte tenu de l’aspect périssable des stocks, a dit François Meunier. « S’ils nous disent que c’est à compter de minuit [lundi] soir, qu’est-ce qu’on fait avec le contenu des réfrigérateurs ? Il y a des coûts à tout ça et les gens n’ont plus de liquidités. La capacité des fournisseurs de faire des reports de paiement, ça n’existe plus. Les gens veulent être payés comptant sur livraison. »

Pour l’année 2020, les ventes du milieu québécois de la restauration sont déjà en baisse de 34 % par rapport à 2019, a-t-il dit.

Vers un enseignement à distance mur à mur ?

Dans le réseau de l’éducation, on attend évidemment avec impatience l’intervention du premier ministre.

Les centres de services scolaires du Grand Montréal et de Québec sont disent tous prêts à basculer vers l’enseignement à distance, si le gouvernement le décrète. Tous les centres de services et les écoles elles-mêmes ont préparé un plan d’urgence en cas de reconfinement, tel qu’exigé par le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge.

Les gestionnaires scolaires interrogés par Le Devoir ne se risquent à aucune prédiction : ils ont en effet appris plusieurs grandes décisions du gouvernement lors des points de presse des autorités, au cours du printemps…

Quel sort pour les bars ?

« Il faudrait un peu avoir la tête dans le sable pour ne pas voir l’urgence d’agir avec la montée des cas », dit Pierre Thibault, président fondateur de la Nouvelle association des bars du Québec (NABQ) et copropriétaire de la Taverne Saint-Sacrement, à Montréal.

« D’un autre côté, c’est super inquiétant parce qu’on a prouvé, avec la santé publique, que les bars et les restaurants n’étaient pas les sources principales des nouvelles éclosions pour l’augmentation récente des cas », soutient celui dont le regroupement compte plus de 200 membres (la NABQ a vu le jour en réaction à la pandémie).

« Si c’est une fermeture unilatérale des commerces non essentiels dans les zones rouges sur des périodes indéfinies [au contraire d’une mesure spécifique qui ne viserait que les bars], pour nous, ça serait quelque chose qui serait plus facile à prendre. Pas qu’on veuille nuire à l’ensemble du commerce de détail, au contraire, car on est partenaire avec eux. Mais à un moment donné, il faut arrêter d’ostraciser les bars et les restaurants comme étant les sources des nouvelles éclosions », a poursuivi M. Thibault.

Les membres de la NABQ pourraient-ils survivre à une nouvelle fermeture d’un mois ? « Non, vraiment pas. »

Qu’arrivera-t-il aux PME déjà au tapis ?

Bon nombre de PME essaient tout simplement de se remettre du choc initial de la COVID-19 sur leurs opérations, a fait remarquer François Vincent, vice-président pour le Québec à la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante. « On craint que les restrictions puissent mettre au tapis des PME qui venaient à peine de se relever. Il y en a qui pourraient revivre des restrictions comme elles ont eu à vivre en mars, mais en étant plus fragilisées. L’endettement moyen, à la fin juin, était de 135 000 $. Les niveaux de vente, par ailleurs, ne sont pas revenus à la normale. »

Seulement quatre entreprises sur dix ont retrouvé leur chiffre d’affaires habituel, précise-t-il. « D’où l’importance que des mesures économiques entrent en vigueur en même temps que les nouvelles restrictions. » Un exemple ? Québec pourrait créditer les frais administratifs, comme le coût des permis, au prorata des journées de fermeture. La FCEI suggère aussi de simplifier l’accès au programme de prêts pour y inclure une proportion de pardon.

Comment maintenir les autres soins de santé ?

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a souvent dit vouloir maintenir les soins et les chirurgies destinés aux patients qui ne sont pas atteint de la COVID-19 — il faut leur réserver des lits en hôpitaux, répète-t-il d’ailleurs.

Pour le moment, les hôpitaux ne semblent pas avoir procédé à du délestage en prévision du passage en zone rouge. Certains ont dû réduire leurs activités en raison de pénurie de personnel ou d’éclosion dans des unités, entre autres. Du personnel a aussi été réaffecté au dépistage. Mais, à proprement parler, il n’y aurait pas eu de délestage d’activités — ce qui pourrait bien survenir, croient toutefois plusieurs observateurs.

En zone rouge, les soins offerts en cabinet par des professionnels, comme des physiothérapeutes, risquent fort d’être revus à la baisse. Seuls les cas semi-urgents et urgents pourraient être traités. Quant aux dentistes, ils pourraient continuer à offrir des traitements électifs (notamment des nettoyages), avec une protection accrue (obligation, par exemple, de porter une jaquette).

La banlieue suivra-t-elle Montréal ?

Pour l’instant toutefois, l’administration Plante ignore quelles nouvelles restrictions découleront du passage à une alerte maximale, indiquait-on lundi matin au cabinet de la mairesse de Montréal.

Se pourrait-il que la zone rouge s’applique également à l’ensemble du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) qui regroupe 82 municipalités ? Les Villes de Laval et de Longueuil n’avaient aucune indication à cet effet lundi midi.

Dans les dernières semaines, le gouvernement a d’abord fait passer Montréal en zone orange, avant d’appliquer la même mesure à l’ensemble de la région métropolitaine.

Les policiers seront-ils plus sévères ?

Si le gouvernement écartait la semaine dernière l’idée de permettre aux policiers « d’entrer dans les maisons privées des gens, à moins d’avoir le consentement du propriétaire ou du locataire de l’endroit ou d’avoir un mandat en bonne et due forme », il faudra voir ce que le passage en zone rouge changera dans les manières de faire des policiers chargés d’assurer le respect des règles sanitaires.

Car les forces de l’ordre ont beau avoir resserré leur surveillance au cours de la dernière semaine au Québec en augmentant le nombre de visites dans les bars et les restaurants, ils demeurent peu enclins à remettre de constats d’infraction.

Entre le 21 et le 27 septembre, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a ainsi reçu 544 appels en lien avec le respect des règles sanitaires. Les policiers, qui « privilégient toujours la sensibilisation », ont inspecté 387 lieux, dont 274 établissements licenciés, mais n’ont remis que 10 constats d’infraction.

Pour sa part, la Sûreté du Québec (SQ) a émis 2306 avertissements de façon verbale entre le 14 et le 27 septembre et remis sept avis d’infraction.

Le cinéma, le théâtre et les tournages sont-ils de nouveau menacés ?

Lors de la première vague de la COVID-19, il a fallu un bon moment avant que Québec ne précise les balises à respecter du côté de la culture. De nouveaux, plusieurs questions émergent à l’aube du passage des deux grands pôles culturels du Québec en zone rouge. La jauge des théâtres, déjà réduite, le sera-t-elle davantage ? Plusieurs directeurs artistiques confiaient ces dernières semaines que la saison dite « alternative » qu’ils avaient élaborée pour l’automne en serait une qui ne rapporterait pas, ou alors extrêmement peu de revenus. Mais s’il fallait en plus l’amputer des spectateurs présents en salle, que resterait-il ?

L’inquiétude est similaire du côté des festivals et des rassemblements culturels — notamment des concerts de musique dans de grandes salles — dont la capacité maximum avait été établie à 250 personnes.

La question des tournages, qui a grandement été discutée au printemps dernier, reste également à éclaircir. Comme l’a démontré l’émission District 31, les équipes se sont rapidement adaptées, mais les plateaux pourront-ils continuer à rouler en zone rouge avec les paramètres établis par la santé publique en juin dernier ? Et les cinémas, qui ont pu rouvrir en juillet, pourront-ils continuer à accueillir les spectateurs ?

Restaient les ciné-parcs qui, dès le 29 mai, ont permis les sorties, et donné naissance à une toute nouvelle tendance de concerts et d’événements rarement vus en ces lieux. Mais leur saison se termine habituellement à la mi-septembre…