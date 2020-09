«Négligence organisationnelle» au CHSLD Herron, selon un rapport

Les autorités du centre d’hébergement et de soins de longue durée Herron ont fait preuve de « négligence organisationnelle » lors de la première vague de COVID-19, peut-on lire dans un rapport d’enquête administrative.

Pas moins de 38 personnes sont mortes dans l’établissement entre le 26 mars et le 16 avril 2020.

Le soir du 29 mars dernier, le sort des 133 résidents était entre les mains de trois employés. À leur arrivée dans le CHSLD privé, des employés du Centre intégré universitaire de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal découvrent des personnes vulnérables et un bâtiment laissés à l’abandon : « planchers collants », « odeur nauséabonde d’urine et de selles », « plusieurs résidents assoiffés, déshydratés, avec la peau et les lèvres sèches »…

« Si les autorités de l’établissement avaient eu la pleine connaissance et la maîtrise de l’univers dont ils avaient la responsabilité, que si les moyens qui étaient à leur portée avaient été déployés, que si ces mêmes autorités […] avaient pleinement collaboré, que si, finalement, les réflexes de ces dirigeants avaient résolument été empreints du devoir humanitaire et de courage face à l’adversité, alors on pourrait raisonnablement croire que la Faucheuse aurait été moins dévastatrice », écrit l’enquêteur Sylvain Gagnon dans un rapport de 45 pages.

L’ex-ministre de la Santé, Danielle McCann, lui avait confié la tâche de documenter les événements survenus dans le CHSLD, les interventions du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal en plus d’identifier les actions prises par son propriétaire, le Groupe Katasa, pour assurer « les soins requis par la clientèle et veiller à sa sécurité » durant la pandémie.

Une dernière tâche « laborieuse », résume M. Gagnon, qui dit avoir obtenu des réponses incomplètes, et à la dernière minute, de la part des autorités du CHSLD Herron, qui est situé à Dorval. « Il me semble qu’on devrait s’attendre à une collaboration naturelle de la part de ceux qui ont des comptes à rendre », fait-il valoir.

Le CHSLD Herron s’est trouvé en position de faiblesse face à la COVID-19, non seulement en raison d’une main-d’œuvre insuffisante, mais également d’une organisation déficiente. L’enquêteur a répertorié des besoins en matière d’encadrement clinique non comblés, des procédures et des protocoles cliniques rarement à jour, des fournitures d’assistance — piqués et culottes d’incontinence — manquantes ainsi que des petits équipements médicaux — appareils de prise de tension artérielle, thermomètres ou saturomètres — défectueux ou mal adaptés. « C’est comme si le CHSLD Herron se trouvait continuellement en situation de “rattrapage”. […] À la veille de l’éclosion de l’infection au coronavirus, le CHSLD Herron se révélait ainsi une organisation vulnérable », souligne M. Gagnon.

Cela dit, l’enquêteur ne minimise pas les défis posés par la pénurie de main-d’œuvre — « un vrai problème », selon lui — qui complique les efforts de recrutement des CHSLD publics comme privés. D’ailleurs, M. Gagnon propose au gouvernement d’élaborer une « planification nationale du requis de la main-d’œuvre pour les cinq, dix, quinze et vingt prochaines années ». « Il est illusoire de prétendre que l’État québécois parviendra à relever ce défi crucial sans l’apport massif de l’immigration », note l’enquêteur.

« Le présent rapport ne constitue pas les orientations du ministère de la Santé et des Services sociaux », peut-on lire dans un encadré placardé dans le document.

En plus d’avoir fait l’objet d’une enquête administrative du MSSS, le CHSLD Herron est visé par une enquête policière du SPVM, une enquête du Bureau du coroner, des inspections professionnelles annoncées par le Collège des médecins, l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, ainsi que des poursuites au civil.