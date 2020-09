La deuxième vague pourrait être pire que la première, craint Ottawa

La santé publique fédérale sonne l’alarme : si les Canadiens ne resserrent pas leurs activités afin de réduire leurs contacts avec autrui, l’épidémie de COVID-19 risque de faire des ravages encore plus importants qu’au printemps. Si le taux actuel de propagation du coronavirus se maintient, la courbe épidémiologique retrouvera le sommet atteint ce printemps d’ici seulement deux semaines. Et si les citoyens continuent de relâcher encore davantage leurs efforts de distanciation physique, le nombre de nouveaux cas par jour se comptera par milliers au pays d’ici novembre.

La propagation du coronavirus s’est rapidement accélérée ces derniers jours. Le Canada rapporte en moyenne 1058 nouveaux cas par jour, depuis une semaine. Cette moyenne ne se chiffrait qu’à 380 cas quotidiens, à la mi-août. « Cette accélération de la croissance de l’épidémie est préoccupante », a insisté le sous-administrateur en chef de la santé publique fédérale. « Comme le virus circule davantage, la situation peut s’aggraver rapidement si des mesures de contrôle adéquates ne sont pas mises en place », a-t-il prévenu, en présentant les derniers modèles de prédictions de propagation de la COVID-19 mardi.

Ces pronostics avertissent que le Canada est « à la croisée des chemins ». Si les Canadiens réduisent leurs contacts avec autrui, l’épidémie pourrait être de nouveau maîtrisée rapidement dans la plupart des localités. Mais Santé Canada prévient que le maintient du comportement actuel des Canadiens confirmerait une reprise de l’épidémie qui pourrait se traduire par non moins de 2000 nouveaux cas quotidiens de COVID-19 d’ici le début du mois d’octobre et même 3000 à la mi-octobre. Les autorités de santé publique prévoient en outre un troisième scénario, encore plus sombre, si les citoyens abandonnent leurs efforts et augmentent encore davantage leurs contacts avec l’extérieur. L’épidémie reprendrait alors encore plus rapidement et pourrait faire 3000 nouveaux malades par jour dès le début du mois d’octobre — soit le double du taux quotidien déjà très élevé observé ces jours-ci. Au pic du printemps, le Canada rapportait en moyenne un peu moins de 2000 par jour.

À plus court terme, la santé publique prédit que le Canada comptera entre 150 800 et 155 800 cas de COVID-19 d’ici dix jours et 9230 à 9300 décès. En date de mardi, 145 415 Canadiens avaient attrapé la maladie et 9228 en étaient morts.

Ces projections ont toutefois été concoctées à partir de données datées du 17 septembre et, depuis, tant le nombre de cas que le nombre de décès ont rejoint la courbe la plus pessimiste du gouvernement. Ce qui fait dire à l’administratrice en chef de la santé publique, la Dre Theresa Tam, qu’on observe « une accélération par rapport à ce que l’on avait prédit ».

Les jeunes menacent les plus vulnérables

Pour l’instant, bien que le nombre de cas augmente rapidement au pays, les taux de décès et d’hospitalisations demeurent faible. Mais le Dr Njoo explique que ces complications causées par la COVID-19 accusent souvent quelques semaines de retard, d’autant plus qu’une plus grande proportion des nouveaux malades sont plus jeunes.

Les adultes de 20 à 39 ans sont cependant désormais les plus nombreux à attraper la COVID-19 depuis cet été, ayant surpassé les aînés de plus de 80 ans à ce triste palmarès depuis la fin du mois de juin. Ce qui pose un risque pour les plus vieux et les plus vulnérables de la société, ont averti les autorités de santé publique.

« La circulation actuelle du virus chez les jeunes adultes — qui sont mobiles et ont beaucoup de liens sociaux — donne lieu à la création d’un réservoir du virus, ce qui augmente le risque de propagation aux personnes et aux populations dont le risque de résultats graves est élevé. Et cela menace notre capacité de maîtriser l’épidémie », a exposé le Dr Njoo. Les nombres d’hospitalisations ont d’ailleurs déjà quelque peu augmenté dans certaines régions, a-t-il noté.