Le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, espérait une « vaguette ». Mais la hausse des cas de COVID-19 constatée au fil des derniers jours est telle que le Québec est entré dans la « deuxième vague » de la pandémie, a-t-il déclaré lundi.

« Je suis encore très, très, très préoccupé par la situation », a-t-il affirmé dans un point de presse organisé à l’Assemblée nationale, dans le créneau horaire de 13 h avec lequel les Québécois se sont familiarisés au cours de la première vague.

« On est dans la deuxième vague, dans son début », a-t-il poursuivi. « Il y a du virus partout au Québec. »

Le Québec a enregistré lundi 586 nouveaux cas de COVID-19, surpassant les 462 cas de la veille, qui établissaient déjà un nouveau « record » depuis le mois de mai. Le nombre d’hospitalisations a quant à lui augmenté de dix.

« Nous n’avons pas perdu le contrôle, mais c’est une situation préoccupante », a déclaré le Dr Arruda en anglais. En pointant ses mains vers le haut pour mimer une ascension abrupte, Il a insisté sur l’importance de « réduire les contacts sociaux » pour couper court à la vague qui est « en train de monter comme ça ».

Du rouge bientôt ?

À défaut de respecter la distanciation, et si le comportement actuel « demeure le même », la probabilité de voir la région métropolitaine, la Maurice, le Centre-du-Québec et la Capitale-Nationale virer au rouge sous peu « est très élevée », a jugé l’expert en santé publique.

Québec a fait passer dimanche les régions de Montréal, Chaudière-Appalaches et la Capitale-Nationale (en partie) au niveau orange, appelé « alerte modérée ». La région de la Mauricie-et-Centre-du-Québec demeure au palier de vigilance, marqué par la couleur verte.

La décision a alimenté d’intenses discussions entre la santé publique et les directions régionales, selon nos informations. Certaines de ces directions, comme celle de Montréal, voyaient venir le passage à la couleur orange depuis quelques jours. D’autres ont plutôt fait valoir l’importance de demeurer au jaune.

« Ça va être comme ça », a confié une source gouvernementale à propos des discussions musclées qui attendent les équipes de santé publique au cours des prochains mois. Aucune de ces équipes ne souhaite revenir aux mesures contraignantes du printemps dernier — et l’entourage du premier ministre non plus, d’ailleurs.

L’approche, plus « chirurgicale » pour reprendre l’expression du ministre de la Santé, accorde davantage de place à l’expertise régionale et locale en santé publique. En cela, un document sur les paliers d’alerte qui a filtré dans les médias la semaine dernière demeure une « base de travail », puisque l’entourage du premier ministre s’attend à ce que les experts en santé publique « jugent selon la situation réelle de l’épidémie ».



D'autres détails suivront.