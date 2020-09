6 Les employés de l’hôpital vivent dans un chantier perpétuel. Début septembre, l’unité de médecine de jour a été déplacée du 1er au 2e étage afin de libérer de l’espace pour des patients en observation à l’urgence. Le secteur de la préadmission a lui aussi déménagé. Depuis le début de la pandémie, le service d’hémato-oncologie se trouve au CLSC de Verdun. « On bouscule du monde, il y a du bruit, mais en même temps, il faut s’assurer d’un espace physique adéquat pour la clientèle », dit Pierre-Paul Milette. L’hôpital a dû lutter contre une importante éclosion de COVID-19 au début du mois d’avril : 35 patients et 5 médecins avaient alors été infectés. Un nouveau bâtiment modulaire est en construction derrière l’hôpital, à proximité de l’entrée des urgences. « Les pieux ont été plantés ! », indique M. Milette. Le module, qui doit être livré à la mi-février, accueillera la clinique d’hémato-oncologie et une unité d’hospitalisation de 36 lits. Une passerelle le reliera à l’hôpital. Cette nouvelle installation permettra à l’hôpital d’atteindre, cet hiver, une capacité de pratiquement 200 lits, soit 44 de moins qu’avant la pandémie. Adil Boukind Le Devoir