Montréal reste en code vert, pour l’instant

Montréal est toujours dans le « vert », mais risque de passer en code jaune la semaine prochaine compte tenu de plusieurs indicateurs.

C’est du moins ce qu’a indiqué jeudi midi la directrice de la santé publique de Montréal, la Dre Mylène Drouin, lors d’une mêlée de presse pour faire le point sur la situation dans la métropole.

Ces derniers jours, le taux de positivité au test de dépistage de la COVID-19 est à la hausse dans plusieurs quartiers et les cas d’infections contractées lors de rencontres en famille et entre amis préoccupent les autorités.

« Ce qui nous préoccupe un peu plus, c’est qu’on voit qu’une grosse proportion des nouveaux cas provient d’activités sociales non organisées et de rassemblements privés. Les fêtes, les BBQ, les sorties entre amis, les Airbnb, et tout ce qui tourne autour de “l’après-activité sportive” », a insisté la Dre Drouin. Des cas ont aussi été associés au covoiturage pratiqué sans les mesures de protection adéquates.

Cette dernière presse d’ailleurs la population à « rehausser [le] niveau vigilance avec les gens qu’on connaît », notamment entre frères, entre sœurs, entre amis et collègues, lors de soupers ou d’autres rencontres privées.

Car ces infections liées aux activités sociales, notamment entre travailleurs de la santé ou professeurs, sont le plus souvent à l’origine de l’intrusion du virus dans les écoles ou de résidences pour personnes âgées.

« On a collectivement une responsabilité sociale pour arriver à ne pas passer au jaune à Montréal », a souligné la Dre Drouin.

La directrice de la santé publique a par ailleurs pressé les parents d’enfants fréquentant des écoles ayant rapporté des cas de ne pas se précipiter dans les centres de dépistage. « S’ils n’ont pas été contactés par la santé publique, le test n’est pas nécessaire », insiste-t-elle. Cette dernière souhaite que les capacités de dépistage soient préservées dans les prochains jours pour « tester les bonnes personnes », soit celles réellement considérées comme « des contacts étroits » de personnes infectées.

Cas sporadiques dans les écoles

Selon la Dre Drouin, le portrait actuel à Montréal est plutôt au « vert » en milieu scolaire, notamment dans les écoles où l’on recense 69 cas survenus dans 60 écoles différentes, des cas isolés qui ont généré seulement petites deux éclosions rapidement contrôlées. Un seul service de garde a connu une éclosion.

Même portrait dans les milieux de travail, où l’on a dénombré qu’une vingtaine d’infections, une baisse par rapport aux dernières semaines.

Pour l’instant, les éclosions sont davantage reliées à certaines activités qu’à des secteurs d’emploi qu’à des territoires précis comme l’hiver dernier. La direction de la santé publique montréalaise affirme déployer une approche « plus chirurgicale » pour dépister les nouveaux cas, notamment dans certains secteurs d’activité et certains groupes d’âge.

La Dre Drouin n’a pas caché que son équipe faisait face à des ratés dans le traçage des cas, en raison « d’enjeux de collaboration » rencontrés avec certaines populations. Les taux de positivité aux tests demeurent actuellement plus élevés dans les quartiers de Saint-Léonard, de Snowdon, de Bordeaux-Cartierville et de Parc-Extension, autant de secteurs abritant une population démunie et une forte proportion d’immigrants récents. La DSP entend renforcer la communication pour mieux faire connaître ces services de dépistage dans ces secteurs.