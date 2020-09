Encore trop tôt pour parler d’une deuxième vague au Canada

Il est encore trop tôt pour parler d’une deuxième vague de COVID-19 au Canada.

Les autorités canadiennes de santé publique ont indiqué mardi qu’elles vont plutôt surveiller s’il y a une « recrudescence » des cas après la longue fin de semaine de la fête du Travail et avec la rentrée scolaire à travers le Canada.

Suivez l'évolution de la COVID-19 au Québec Consultez notre tableau de bord interactif.

L’administratrice en chef, la Dre Theresa Tam, a rapporté 132 142 cas de COVID-19 au pays, soit 247 de plus que la veille.

Son adjoint, le Dr Howard Njoo, dit qu’il faudra surveiller ces chiffres dans les deux ou trois prochaines semaines avant de voir s’il y a là une tendance à la hausse et si elle peut être contrôlée ou non à l’approche du temps froid. Il a cependant ajouté que la hausse de cas à travers le pays est une « préoccupation » et que les autorités de santé publique plus locales « surveillent étroitement » la situation sur leur territoire.

Le Dr Njoo a notamment salué l’initiative du gouvernement du Québec d’instaurer un code de couleurs pour établir le niveau de risque par région et pour déterminer les mesures additionnelles à déployer selon la situation chaque semaine.

Et si la situation devait dégénérer, on s’en remet aux provinces et territoires. « Je n’ai aucun doute que si mes collègues à un niveau plus local voient que les choses vont dans une direction différente, ils vont modifier leurs politiques », a mis en garde la Dre Tam.