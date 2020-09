Code jaune dans quatre régions du Québec

Les régions de la Capitale-Nationale, de l’Estrie, de l’Outaouais et de Laval devront renforcer les mesures sanitaires de base pour éviter d’être reconfinées. Elles sont toutes quatre actuellement classées en code jaune, selon le nouveau système d'alerte régionale mis en place par Québec mardi.

« Je vais être clair : il va y avoir des contraventions supplémentaires. On avait été indulgents à date, mais là, on va en donner plus, parce que malheureusement si les gens n’écoutent pas, il faut passer à cette étape-là », a prévenu le ministre de la Santé Christian Dubé.

Pour éviter un reconfinement généralisé advenant une deuxième vague, Québec a créé un système d’alerte à quatre paliers qui permettra de classer chaque région de la province selon le nombre de cas de COVID-19 qu’on y retrouve.

Le comparant au système d’alerte pour les feux de forêt, le ministre Dubé a expliqué que ce nouveau système ira du vert (vigilance) au rouge (alerte maximale), en passant par le jaune (pré-alerte) et l’orange (alerte modérée).

« Personne ne veut retourner à un confinement comme celui qu’on a eu le printemps dernier. Le système qui a été développé en est un pour permettre à la population de nous suivre et de s’ajuster », a fait valoir le ministre de la Santé, Christian Dubé.

Des mesures d’interventions sont prévues pour chacun des paliers. « Si on passe du vert au jaune, on pourra par exemple augmenter le contrôle dans certains lieux publics. À partir du palier orange, on pourra réduire le nombre de personne dans les rassemblements privés. Le palier rouge comportera des mesures drastiques pour freiner la transmission », a souligné M. Dubé.

Dans les quatre régions qui se trouvent actuellement dans la mire des autorités, on aigmentera la fréquence des inspections dans les commerces afin d’assurer le respect des règles de distanciation. Les policiers seront aussi plus actifs et seront appelés à distribuer des constats d’infractions dès qu’ils constatent le non-respect des mesures exigées par la santé publique.

La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, annoncera de nouvelles mesures dans les prochains jours, a aussi souligné M. Dubé.

Par ailleurs, le nombre de nouveaux cas de COVID-19 est redescendu sous la barre du 200, mardi, alors que Québec en rapporte 163.

Le nombre de nouveaux cas avait dépassé 200 pour la première fois en trois mois, dimanche, alors qu’il avait atteint 205. Lundi, on avait signalé 216 nouveaux cas.