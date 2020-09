118 cas de COVID-19 recensés dans les écoles du Québec

Un peu plus d’une centaine de cas de COVID-19 ont été signalés dans les écoles de la province la semaine dernière, selon les données officielles mises à jour par Québec ce matin.

On a rapporté un grand total de 118 cas dans les établissements scolaires québécois depuis le 1er septembre. C’est dans les régions de l’Outaouais, de Lanaudière et de la Mauricie qu’on dénombre le plus grand nombre de cas.

70 établissements scolaires ont signalé au moins une infection ; 50 autres risquent toutefois de bientôt s’ajouter à la liste.

D’autres détails suivront.