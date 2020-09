Le Québec compte 175 nouveaux cas de COVID-19

Le bilan de la pandémie de COVID-19 en sol québécois s’est alourdi de 175 nouveaux cas samedi.

Selon les données rapportées par le ministère de la Santé et des Services sociaux, deux autres décès se sont également ajoutés. Ils ne seraient toutefois pas survenus dans les dernières heures, mais bien entre le 29 août et le 3 septembre.

Pas moins de 184 nouveaux cas avaient été signalés vendredi, en plus des 187 de jeudi.

Un total de 63 292 personnes ont contracté le nouveau coronavirus depuis son apparition dans la province et 5 769 y ont succombé.

94 personnes étaient hospitalisées, soit huit de moins que la veille, mais seulement 187 l’étaient aux soins intensifs, un déclin de un par rapport à vendredi.

On comptait 68 cas de plus sur l’île de Montréal, pour un total de 30 029. Treize cas s’étaient ajoutés à Laval (6375) et 29 en Montérégie (9441).

À l’échelle du Canada, on recensait en fin d’avant-midi un cumul de 131 299 cas confirmés, dont 9 143 décès. C’est toujours au Québec où l’on retrouve le plus de cas et de décès déclarés.