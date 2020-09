Les données médicales des Québécois, mine d’or ou «bombe à retardement»?

Les entreprises pharmaceutiques sont conscientes de leur « mauvaise image de marque » et elles ne veulent pas toucher aux données personnelles des Québécois, qui sont une « bombe à retardement ».

L’organisme Montréal Invivo, qui regroupe à la fois les entreprises et les organismes de recherche, s’est ainsi prononcé dans le débat sur le recours aux données médicales individuelles en vue de faire avancer la recherche ou attirer des investissements ici.

À l’origine de cette controverse : le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, avait fait savoir qu’il projetait de monnayer les données des particuliers recueillies par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ), afin d’attirer ici les investissements des entreprises pharmaceutiques.

Québec solidaire (QS) et le Parti québécois (PQ) ont alors accusé le gouvernement caquiste de brader les données des Québécois qu’on confierait alors à des entreprises malveillantes.

En entrevue avec La Presse canadienne, le président de Montréal Invivo, Frank Béraud, a fait savoir que ces données ne sont pas vraiment une mine d’or pour appâter les investisseurs.

Selon lui, elles sont plutôt une mine d’or pour la population, en raison des découvertes médicales qu’on peut en tirer.

En fait l’industrie souhaite accéder de façon fluide à un bassin de données fiables, confidentielles et anonymes, selon ce qu’il a précisé.

L’Ontario a mis en place un guichet unique de données médicales, géré et analysé par des chercheurs dans un organisme. Ainsi une entreprise peut adresser des questions précises sur l’effet de tel médicament sur tel groupe de population, par exemple, et elle obtient une réponse, beaucoup plus rapidement qu’au Québec.

C’est ce genre de guichet que Montréal Invivo souhaite voir au Québec.