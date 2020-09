À Québec, 40 cas liés à une soirée karaoké

La soirée karaoké du bar Kirouac de Québec est à l’origine d’une quarantaine de cas de COVID-19, mais également de dix nouveaux cas hors des murs de l’établissement, dont trois dans des écoles.

«On pense qu’on a atteint un certain peak», a déclaré le directeur de la santé publique par intérim de la Capitale nationale, Jacques Girard. «Mais c’est sûr que ce chiffre [le nombre d’infections] va légèrement augmenter», a-t-il prévenu.

Un premier cas de COVID-19 lié au bar karaoké Kirouac, dans le quartier Saint-Sauveur de Québec, a été signalé samedi. Les tests de dépistage positifs se sont ensuite succédés, et la présence de clients du Kirouac dans au moins un autre bar de la ville a contribué à la propagation du virus.

«Il y en a un [client] en particulier, c’était la grande tournée. La grande virée des grands ducs. Il y en a un, vraiment, qui est allé partout. Il y en a d’autres [au moins trois personnes], quand le bar a fermé, ils se sont déplacés ailleurs», a-t-il ajouté.

Six écoles de la Capitale-Nationale rapportent actuellement des cas de COVID-19. Au total, trois cas sont liés à la soirée karaoké.

Une activité à risque

Devant les journalistes, le Dr Girard a affirmé que le karaoké représentait une activité «particulièrement à risque», puisqu’«on postillonne beaucoup plus loin et même plus [loin] que deux mètres».

«Personnellement je n’irais pas dans un karaoké», a-t-il statué.

Le médecin a dit avoir discuté de ces questions avec ses collègues des autres régions et le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda. À son avis, si on n’interdit pas la pratique du karaoké, il faudra à tout le moins «être particulièrement stricts sur les aménagements». Il suggère par exemple d’installer des plexiglas entre les personnes qui chantent et l’assistance.

Le Dr Drouin a aussi invité les personnes qui ont fréquenté des bars à Québec depuis le 24 août à se faire dépister «si moindrement ils ont des symptômes». Il a aussi assuré que des inspecteurs en santé et sécurité allaient cibler les établissements de karaoké pour y mener des inspections.

Des fermetures en série

Le bar Kirouac a annoncé lundi qu’il fermait ses portes jusqu’au 9 septembre. À deux kilomètres de là, le bistro Vanier a aussi annoncé sa fermeture, de manière préventive, puisque des clients réguliers du bar Kirouac auraient tenté d’y entrer.

En fin d’après-midi mercredi, la microbrasserie La Souche, du quartier Limoilou, a annoncé la fermeture de son établissement en raison du diagnostic positif de l’un de ses employés.

Depuis le début de la pandémie, 2116 cas de COVID-19 ont été répertoriés dans la Capitale-Nationale. Au total, 1772 sont désormais considérés comme guéris.

En parallèle de l’annonce au sujet des karaokés, la santé publique de la Capitale-Nationale a d’ailleurs annoncé la fin de l’éclosion qui sévissait à l’Auberge des trois pignons. De quoi marquer la fin des 22 éclosions en milieu d’hébergement, a souligné le Dr Drouin.