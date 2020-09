La FIQ exige un changement de cap dans le réseau de la santé

Ce texte fait partie du cahier spécial Syndicalisme

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement a multiplié les décrets dans le secteur de la santé. Ces manoeuvres ont contribué à durcir les conditions de travail des professionnels des soins, en poussant même certains à la démission.



Le 21 mars, l’ex-ministre de la Santé et des Services sociaux Danielle McCann émettait un énoncé ministériel qui modifiait les conditions de travail des professionnels du réseau. Les gestionnaires se voyaient soudainement octroyer le pouvoir de faire fi des conventions collectives et des contrats de travail pour suspendre ou annuler les congés et les vacances, planifier les horaires ou réaffecter du personnel dans d’autres établissements de la province.

« Cette approche très coercitive a démobilisé les professionnels des soins de santé, en plus de grandement complexifier leurs conditions de travail », estime Nancy Bédard, présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ). Elle s’inquiète de voir que cette dérive autoritaire dans la gestion du personnel de la santé se poursuit, même si la première vague de la pandémie est chose du passé.

En juillet 2020, la centrale syndicale a d’ailleurs déposé une requête devant la Cour supérieure pour mettre fin à ce qu’elle perçoit comme un usage abusif de l’arrêté ministériel. « L’arrêté devait seulement servir à affronter l’urgence de la pandémie, mais il est utilisé pour gérer des problèmes qui existaient dans le réseau depuis des années, notamment des pénuries de personnel et des cafouillages dans la planification des horaires », précise Mme Bédard.

Éviter une vague de départs

La pandémie a frappé durement le réseau de la santé. Aux difficultés découlant de cette gestion par décret se sont ajoutés les manquements dans l’approvisionnement en équipement de protection. Les masques N95 et les combinaisons imperméables, notamment, ont rapidement manqué dès les premières semaines de la crise. Cela a favorisé les éclosions parmi les professionnels de la santé, entraînant des absences qui ont augmenté d’autant la pression sur le réseau.

Le durcissement des conditions de travail et les failles de sécurité ont poussé certains travailleurs à la démission. Le stress psychologique et la fatigue accumulée ont aussi eu un impact sur l’absentéisme. Selon la présidente, qui parcourt le Québec depuis juin pour rencontrer les membres de la FIQ, nous n’avons encore rien vu. « Nos membres nous disent qu’ils n’accepteront plus de revivre ce qu’ils ont vécu ces derniers mois, confie-t-elle. En cas de deuxième vague, nous risquons de perdre encore plus de travailleurs dans le réseau siles gestionnaires conservent la même approche. »

La FIQ considère que le gouvernement aurait intérêt à favoriser une gestion plus positive, axée sur les incitatifs et la valorisation du personnel, plutôt que sur la coercition. Dans le cadre des négociations actuelles, la FIQ exige notamment l’ajout d’une prime pour ceux et celles qui occupent un poste ou une affectation à temps complet. Selon la FIQ, disposer de plus de travailleurs à temps complet dans un établissement aidera à stabiliser les équipes de travail et à réduire le recours aux heures supplémentaires.

Stabiliser le réseau

Autre grand cheval de bataille de la FIQ : la diminution des ratios. Dans les CHSLD, on voit des ratios de 80 à 110 patients par infirmière. Une aberration qui affaiblit la qualité des soins et décourage le personnel, selon Mme Bédard.

Des projets-pilotes menés récemment au Québec montrent qu’il faudrait une infirmière et une infirmière auxiliaire par groupe de 20 patients le jour. Le soir et la nuit, ces ratios augmenteraient respectivement à 25 et à 38 patients pour chaque duo infirmière-infirmière auxiliaire. « Il manque donc 40 à 50 % de personnel en plus dans les CHSLD, souligne-t-elle. La pandémie de COVID a exacerbé ce problème et illustré les risques qu’il pose pour les patients, mais il existe depuis longtemps. »

La FIQ demande que des ratios sécuritaires fassent l’objet d’une loi, afin d’assurer leur respect dans tous les établissements. La centrale propose de commencer par les CHSLD, là où les écarts entre les ratios actuels et des ratios jugés sécuritaires s’avèrent les plus prononcés, pour ensuite s’attaquer à la situation des urgences et de la médecine-chirurgie.

« Le plus important pour nous, c’est que le gouvernement se mette à l’écoute des professionnels des soins et cesse de gérer le système par arrêtés ministériels, termine Mme Bédard. Sans ce virage, mobiliser le personnel deviendra difficile. »