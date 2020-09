Éclosion dans une clinique de dépistage de Saint-Jérôme

Quatre membres du personnel d’une clinique désignée d’évaluation et de dépistage de Saint-Jérôme sont atteints de la COVID-19. Le CISSS des Laurentides vient d’annoncer la fermeture de la clinique jusqu’à mercredi matin, le temps de « permettre une désinfection complète des lieux ».

Selon le CISSS, les employés et médecins de la clinique sont les « seules personnes considérées à risque » d’avoir été contaminées sur place. Ils sont invités à effectuer un test de dépistage.

Le CISSS des Laurentides compte quatre cliniques désignées d’évaluation et de dépistage sur son territoire, soit à Saint-Jérôme, Boisbriand, Sainte-Agathe-des-Monts et Mont-Laurier. Une unité mobile sera présente à Blainville mercredi et jeudi.

Depuis le début de la pandémie, le CISSS des Laurentides a fait face à plusieurs éclosions dans ses installations. La COVID-19 a contaminé 84 travailleurs et plus de 75 patients à l’Hôpital régional de Saint-Jérôme entre le 1er juin et le 11 juillet.

Ce fut ensuite au tour de l’Hôpital de Saint-Eustache d’être frappé par le coronavirus il y a un mois. Quelque 25 travailleurs et patients avaient alors été contaminés.

D’autres détails suivront.