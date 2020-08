Québec rapporte 68 nouveaux cas de COVID-19

Québec rapporte lundi 68 nouveaux cas de COVID-19 dans la province, portant le nombre total de personnes infectées à 61 741.

Suivez l'évolution de la COVID-19 au Québec Consultez notre tableau de bord interactif.

Deux décès sont survenus dans les 24 dernières heures, en plus d’un autre survenu entre le 17 et le 22 août, et un autre s’étant produit avant le 17 août. Le nombre total de décès s’élève donc maintenant à 5744. Le nombre d’hospitalisations a diminué de deux par rapport à la veille, pour un total de 115. Parmi celles-ci, 12 se trouvent aux soins intensifs, une diminution de deux.

Dans l’ensemble du Canada, on rapporte 125 069 cas confirmés de COVID-19 depuis le début de la pandémie. On a déploré aussi 9078 décès.

Suivez l'évolution de la COVID-19 au Québec Consultez notre tableau de bord interactif.

D'autres détails suivront.