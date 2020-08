La Russie a-t-elle vraiment découvert un vaccin contre la COVID-19?

Le président russe Vladimir Poutine annonçait la semaine dernière le développement du «premier vaccin» contre le coronavirus. Or, même si plusieurs États se sont immédiatement montrés intéressés par ce vaccin nommé «Spoutnik V», les experts du monde de la recherche ont émis de sérieux doutes, notamment ceux de l’Organisation mondiale de la santé.

Le vaccin, dont le président russe avait fait une priorité, aurait été mis au point par le Centre de recherche en épidémiologie et microbiologie Nikolaï Gamaleïa, en collaboration avec le ministère russe de la Défense. Selon le fonds souverain RDIF, engagé dans le développement du vaccin, la Russie serait même prête à produire 500 millions de doses par an dans cinq pays et le début de la production est prévu en septembre. La phase 3 des essais cliniques a d’ailleurs déjà été lancée.

Mais est-ce trop beau pour être vrai? Les experts consultés par Le Devoir , la «découverte» russe semble totalement irréaliste. « On ne peut pas affirmer que l’équipe russe a escamoté des étapes, mais aucune donnée scientifique n’a été publiée à ce jour sur ce vaccin. Nous n’avons accès à aucune donnée intermédiaire des phases 1 et 2 des essais cliniques qui sont censés avoir été réalisées. […] La Chine est plus transparente que la Russie ces temps-ci ! » s’indignait la semaine dernière Nathalie Grandvaux, directrice du Laboratoire de recherche sur la réponse de l’hôte aux infections virales au Centre de recherche du CHUM.

Selon la Dre Cécile Tremblay, microbiologiste infectiologue au CHUM, cette annonce est « très prématurée, voire « risquée ». « On ne dispose d’aucune donnée scientifique sur l’efficacité de ce vaccin, d’aucune donnée des phases 1 et 2, et la phase 3 n’a pas encore commencé. Or, si on veut bien juger de l’efficacité de ce vaccin avant de l’approuver, il faut absolument terminer une phase 3 », a-t-elle déclaré.

Cette phase 3 vise à éprouver l’efficacité du vaccin chez un grand nombre de personnes. Normalement, durant la phase 3, des volontaires acceptent de se faire vacciner et on surveille s’ils deviendront infectés. On compte sur le fait qu’ils rencontreront le virus naturellement.

Vaccin efficace?

Selon André Darveau, spécialiste en immunologie et vice-recteur de l’Université Laval, le vaccin russe pourrait se révéler efficace. «Il s’agit d’un vaccin à base d’adénovirus, un peu à l’image de [ce que font] plusieurs développeurs de vaccins dont les essais de phase 1 et 2 ont semblé prometteurs. […] On a pris la capside d’un adénovirus dans laquelle on a inséré des portions du SRAS-CoV-2. Il y a des recherches qui se font sur cette technologie depuis une trentaine d’années. Ce genre de virus n’a pas besoin d’adjuvant. Normalement, il est capable d’induire une réponse immunitaire plus facilement. Il présente certains avantages, mais tant qu’on n’a pas obtenu de résultats sur un plus grand nombre de personnes, c’est toujours délicat. Si on a déjà été exposés à des adénovirus, cela diminuera peut-être la réponse immunitaire. Il se pourrait que ces vaccins fonctionnent moins bien auprès d'une partie de la population », a-t-il expliqué au Devoir.

M. Darveau a cependant souligné qu’à sa connaissance, il n’y a pas de vaccins à adénovirus qui sont utilisés chez l’humain. Le seul vaccin à adénovirus qui est commercialisé est un vaccin destiné à immuniser les animaux contre le virus de la rage.