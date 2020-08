104 nouveaux cas de COVID-19 au Québec

Le nombre de nouvelles infections annoncées quotidiennement au Québec est demeuré sous le plateau des 150 pour une quatrième journée d’affilée.

Selon les données du ministère de la Santé du Québec publiées dimanche, 104 nouveaux cas de COVID-19 ont été rapportés au cours des dernières heures. Le nombre de personnes atteintes par le coronavirus depuis le début de la pandémie s’élève dorénavant à 60 471 dans la province.

On avait rapporté 126 cas vendredi et 108 la journée précédente.

Les autorités ont déploré trois nouveaux décès, dont un avant le 1er août, portant ainsi ce triste bilan à 5695.

Le nombre d’hospitalisations a de nouveau augmenté. On comptait 156 patients atteints de la COVID-19 dans un centre hospitalier, un de plus que la veille. Le nombre de patients aux soins intensifs s’élève à 22, en baisse d’un quatre par rapport aux données présentées samedi.

La grande région montréalaise était la plus touchée par la progression de la pandémie. On a dénombré 23 cas supplémentaires sur l’île de Montréal pour un total de 29 207 depuis le début de la pandémie. La Montérégie a enregistré 17 nouveaux cas à 9010 et les régions de Lanaudière (4604) et des Laurentides (4047) en comptent toutes les deux 16 de plus.

Laval a dépisté 6126 (+9) cas depuis le début de la pandémie, l’Outaouais 707 (+4), l’Estrie 1098 (+3) et Capitale-Nationale 1971 (+3) et le Saguenay-Lac-St-Jean 371 (+1).

La situation est stable en Mauricie-Centre-du-Québec qui demeure à 2101 cas et en Gaspésie-Île-de-la-Madeleine à 211 cas.

Les autorités signalent que 16 093 prélèvements ont été réalisés le 7 août.