Un reconfinement du Québec n'est pas dans les plans, dit Arruda

De passage à Montréal cet après-midi, le Dr Horacio Arruda s'est voulu rassurant: un reconfinement du Québec n'est pas dans les plans, et ce, même si le milieu de la santé se prépare à une deuxième vague.

« Il est très peu probable qu'on en arrive à reconfiner [de la même manière qu'on l'a fait] », a-t-il insisté.

Les effets collatéraux de la mesure seraient trop lourds au goût du directeur national de la santé publique, qui préfère de loin le respect assidu des mesures sanitaires déjà en place: la distanciation physique, le port du couvre-visage et le lavage fréquent des mains.

On a rapporté 108 nouveaux cas de COVID-19 au Québec ces dernières 24 heures, un chiffre qui semble maintenant tranquillement repartir à la baisse. Face à cette accalmie, le Dr Arruda a toutefois encore appelé à la prudence. « Il ne faudrait pas penser que la situation est complètement disparue », a-t-il martelé, d'autant plus qu'on voit les premiers signes d'une deuxième vague en Europe et ailleurs.

À ses côtés, son homologue montréalaise, la Dre Mylène Drouin, a dit se préparer à faire face «au pire» dès cet automne. Un poste de commandement régional a d'ailleurs été mis en place pour centraliser tous les efforts sur l'île.