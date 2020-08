Québec mettra à jour son plan pour la rentrée des écoles

À moins d’un mois de la rentrée scolaire, le gouvernement Legault revoit son plan de match pour le retour en classe, qu’il promet de présenter la semaine prochaine.

Le scénario présenté en juin dernier par le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, « a besoin d’être actualisé », a concédé lundi le ministre de la Santé Christian Dubé, voulant par le fait même « rassurer les parents ». « Entre juin et aujourd’hui, il s’est passé des choses, on a appris toutes sortes de choses », a-t-il ajouté.

Conscient que la rentrée soulève son lot de questions au sein de la population, le ministre Dubé a soutenu avoir eu « beaucoup de conversations » avec M. Roberge à ce sujet au cours des derniers jours.

Un « plan gouvernemental » est donc en préparation, lequel réunit la Santé publique et les ministères de la Santé et de l’Éducation, mais également ceux de l’Enseignement supérieur (Danielle McCann) et de la Famille (Mathieu Lacombe), a relevé M. Dubé.

Le scénario dévoilé en juin prévoyait notamment un retour en classe pour les élèves du préscolaire, du primaire et pour les plus jeunes du secondaire (1, 2 et 3 secondaire). Pour permettre le retour à des groupes réguliers, le gouvernement misait sur la création de « bulles » à l’intérieur des classes.

« La question du masque au secondaire va être réévaluée », a également indiqué de son côté le directeur national de la santé publique du Québec, le Dr Horacio Arruda, lui aussi présent à la conférence de presse.

« Il faut comprendre que les contextes contrôlés en classe sont différents d’un contexte quand vous allez dans un supermarché [par exemple]. Il y a un professeur qui peut gérer certains éléments de distanciation. Mais [le port du masque obligatoire chez les adolescents] va être revu », a-t-il ajouté.

Rappelons que les jeunes de plus de 12 ans sont tenus de porter un couvre-visage dans les lieux publics fermés. Les écoles secondaires font donc partie du lot. Or, le plan dévoilé en juin ne l’obligeait pas à l’intérieur des murs de ces établissements.

D’autres détails suivront.