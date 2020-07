François Legault a beau avoir martelé qu’il avait besoin de 1000 « paires de bras » pour aider les CHSLD à répondre à la pandémie encore cet été, les renforts embauchés par la Croix-Rouge pour ce faire ne sont pas tous sollicités. En fait, moins de 200 membres de la Croix-Rouge ont été déployés à ce jour, a constaté Le Devoir.

Lorsque l’armée canadienne a confirmé qu’elle quitterait les centres de soins de longue durée du Québec à la fin juin, le gouvernement fédéral a fait appel à la Croix-Rouge pour qu’elle prenne le relais. Le premier ministre québécois François Legault était catégorique : les 1400 soldats canadiens qui avaient prêté main-forte dans une vingtaine de CHSLD allaient devoir être remplacés par au moins 1000 nouvelles personnes. La Croix-Rouge s’était ainsi engagée à déployer en renfort 900 personnes dans les centres de soins de longue durée, dont au moins 750 en date d’aujourd’hui.

Or, pour l’instant, seulement 160 des employés embauchés par la Croix-Rouge ont été mobilisés sur le terrain. Une nouvelle cohorte de 75 autres sera à son tour envoyée d’ici la fin de la semaine.

Pourtant, en date de mercredi, la Croix-Rouge avait bel et bien recruté environ 960 personnes pour l’aider à prêter main-forte dans les CHSLD. Et de ce nombre, 709 avaient déjà terminé leur formation et étaient prêtes à aller rejoindre les travailleurs de la santé à bout de souffle dans des CHSLD de la province. Mais près de 500 d’entre elles attendaient toujours que la Croix-Rouge finalise son plan d’intervention dans les CHSLD où leur présence a été réclamée, ou n’avaient tout simplement pas encore été appelées en renfort par les centres intégrés de santé et de services sociaux de la province (CISSS).

« C’est un mélange des deux entre l’attente d’assignation [de la part des CISSS] et le fait que nous, à la Croix-Rouge, on doit d’abord procéder à l’évaluation des sites qu’on nous attribue », explique la directrice des communications de l’organisme, Carole Du Sault.

Car la Croix-Rouge doit se voir invitée dans les centres de soins de longue durée par les CISSS qui en sont responsables. Une fois l’invitation lancée, la Croix-Rouge envoie une petite équipe d’experts qui évalue le déploiement qui sera nécessaire. Ce processus ne prend que quelques jours.

Au mois de juin, le ministère de la Santé du Québec avait averti la Croix-Rouge qu’il aurait besoin de 1000 personnes. L’organisme avait reconnu qu’il lui faudrait quelques semaines pour recruter et former ces nouveaux employés, mais la Croix-Rouge avait promis d’être en mesure d’en déployer 750 d’ici le 29 juillet. L’objectif a donc pratiquement été atteint, même si la demande n’a pas encore suivi sur le terrain.