Enquête indépendante sur une résidence privée pour aînés

Une résidence privée pour aînés de la région de Québec aux prises avec une éclosion de COVID-19 depuis le 11 juillet fera l’objet d’une enquête indépendante. C’est ce qu’a annoncé mardi la ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais, en conférence de presse. Il s’agit de L’Auberge aux Trois Pignons située dans le secteur Beauport.

« Ce que je peux vous dire, c’est qu’un propriétaire de résidence pour aînés dans sa certification a l’obligation d’aviser immédiatement le CISSS et le CIUSSS s’il y a des difficultés dans son établissement», a répondu la ministre lorsqu’un journaliste lui a demandé si le propriétaire aurait dû exiger immédiatement une aide d’urgence. « On veut connaître la rapidité avec laquelle ça a été fait, a-t-elle ajouté. Ça a pris combien de temps avant que ça se fasse ? On veut avoir le portrait juste. C’est la raison pour laquelle on demande une enquête indépendante. »

Deux médecins avaient tiré la sonnette d’alarme au cours des derniers jours dans les médias locaux. Elles ont rapporté un manque de personnel qui mettait la sécurité des patients en jeu et l’absence de la direction de l’établissement. Des employés auraient démissionné en bloc après la détection des premiers cas d’infection au coronavirus. Les médecins ont également dénoncé la lenteur du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale.





« Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a réagi rapidement, a affirmé Mme Blais. Il y a entre 40 et 50 personnes qui sont allées prêter main-forte dans cette résidence. Oui, il n’y avait plus personne à un moment donné pour préparer les repas. Les repas venaient de l’extérieur. Pour certaines personnes qui ont des problèmes de dysphagie, c’était impossible, mais là il y a quelqu’un qui est aux cuisines, qui est au four pour être capable de préparer des repas… »

Les patients atteints de dysphagie ont de la difficulté à déglutir et donc à avaler des aliments. Les médecins ont rapporté, entre autres, avoir vu des cas d’étouffement. La ministre Blais a indiqué que l’enquête serait menée le plus rapidement possible.