Les autres développements de la journée

Comme mercredi, le Québec fait état jeudi de 142 nouveaux cas de COVID-19, pour un total de 58 080 personnes infectées.Aucun nouveau décès n'a toutefois été rapporté. On compte donc toujours pour la province 5662 décès liés à la COVID-19 depuis le début de la pandémie.Le nombre d'hospitalisations a diminué de 14, pour atteindre un total de 221. Parmi celles-ci, 14 personnes se trouvent aux soins intensifs, une diminution de deux.On a réalisé le 21 juillet 14 725 prélèvements, pour un total de 1 101 665.Le maire de Toronto, John Tory, a déclaré qu'il était prêt à ordonner le port du masque dans les espaces partagés à l'intérieur des immeubles d'appartements et de condos de la ville, si les gestionnaires de ces immeubles refusent de le faire eux-mêmes.Les règles actuelles pour le port du masque imposées dans certaines villes ontariennes comme Toronto ne s'appliquent qu'aux espaces publics intérieurs, tels que les épiceries, les entreprises commerciales et les transports en commun, mais ne touchent pas les immeubles à logements multiples.L'Ontario a rapporté jeudi 103 nouveaux cas de COVID-19 et aucun nouveau décès.Par ailleurs, des chercheurs américains ont identifié des anticorps d'une puissance impressionnante face au coronavirus Paradoxalement, les chercheurs de l'Université Columbia ont identifié ces anticorps en analysant ceux produits par des patients extrêmement malades.Ils ont ainsi repéré 61 anticorps différents qui semblent en mesure de neutraliser le virus. De ceux-ci, neuf ont démontré une «puissance exquise» face à l'envahisseur.