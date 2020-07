Encore 150 nouveaux cas de COVID-19 au Québec

Cent cinquante infections ont été ajoutées lundi au bilan de la pandémie de coronavirus au Québec, gonflant le total à 57 616.

On déplorait deux nouveaux décès au cours des 24 dernières heures, pour un total de 5657.

Le nombre d’hospitalisations est demeuré stable à 251. Dix personnes se trouvaient aux soins intensifs, une de moins que dimanche.

Soixante-quinze nouvelles infections avaient été décelées dans la région de Montréal, pour un bilan total de 28 075. On recensait 5907 cas dans la région de Laval (+3) et 8248 en Montérégie (+33).



Lors du point presse quotidien, la vice-première ministre Guilbeault a expliqué que l'augmentation récente du nombre de cas est notamment liée à l'augmentation du nombre de dépistages et que le ratio de personnes infectées reste stable, soit de 2% ou moins.



La ministre est revenue sur le sujet des contaminations dans les bars et précise: «les cas reliées à la fréquentation des bars sont très circonscris. Quatre endroits ont été identifiés, dont trois à Montréal.»



Là où le risque est plus élevé, a-t-elle insisté, c'est dans les rassemblements privés. Elle rappelle que le maximum à respecter est de dix personnes. «Il faut se limiter aux modalités prescrites, C'est comme ça qu'on va pouvoir revivre sansavoir vivre une deuxième vague.»



Sur la question des québécois se montrant récalcitrants à porter un couvre-visage, la ministre a répondu: «pour l'instant, j'encourage les gens à se résigner à porter le masque. [...] Il faut s'y habituer car je pense que ce sera pour un bon bout de temps.»

Les autres développements de la journée

La Chambre des communes se réunit lundi alors que les libéraux cherchent à adopter un projet de loi pour prolonger leur Programme de subvention salariale, octroyer une prestation spéciale aux personnes handicapées et prolonger certaines échéances pour les causes portées devant les tribunaux.

Bonne nouvelle pour les chercheurs, étudiants, professeurs, généalogistes et autres usagers qui souhaitent consulter en personne des archives ou d’autres documents patrimoniaux conservés par Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) : à compter du 20 juillet, il sera possible d’obtenir un rendez-vous pour une visite dans les salles de consultation des 10 centres d’archives de BAnQ situés à Québec, Montréal, Rouyn-Noranda, Gatineau, Sherbrooke, Trois-Rivières, Saguenay, Sept-Îles, Rimouski et Gaspé, ainsi qu’à BAnQ Rosemont-La Petite-Patrie et à la Collection nationale située à la Grande Bibliothèque.