Est-ce que le port de la visière convient  dans les transports en commun?

Un lecteur nous a demandé, à juste titre, si le port de la visière seule était considéré comme suffisant pour se conformer à la nouvelle exigence de couvrir son visage dans les transports en commun. «Je suis incapable de respirer avec un masque sur ma bouche et sur mon nez», nous expliquait-il pour justifier sa demande.Selon la documentation gouvernementale, on exige le port du «couvre-visage, aussi appelé masque artisanal». Toutefois, même si le règlement est déjà entré en application préliminaire, aucun décret ministériel en donnait officiellement le détail, lundi en milieu d’après-midi. Interrogée par Le Devoir, une responsable des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux ne pouvait pas immédiatement dire si le port d’une visière seule convenait.C’est donc une histoire à suivre.