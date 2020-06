Dans les quatre derniers jours, Québec a recensé 37 nouveaux décès

Le coronavirus a fait sept victimes de plus au Québec, dont deux décès qui sont survenus avant le 21 juin, ont annoncé lundi les dirigeants de la province.



Le bilan se chiffre maintenant à 5485 morts.



On a recensé 72 nouveaux cas dans les 24 dernières heures, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 55 390.



Le nombre d'hospitalisations est resté stable par rapport à la veille, à 455. Deux personnes de plus se trouvent aux soins intensifs, soit 45.



On dénombrait lundi 27 270 cas dans la région de Montréal, 5786 dans celle de Laval et 7827 en Montérégie.



Les autres développements de la journée

La prime COVID de 2 $ l'heure que touchent les travailleurs des magasins Réno-Dépôt et Rona continuera finalement d'être versée durant tout le mois de juillet. Lowe's Canada a confirmé l'information lundi, à la grande satisfaction du principal syndicat du secteur, les Travailleurs unis de l'alimentation et du commerce, affilié à la FTQ.



Plus du deux tiers des Québécois ont modifié leurs projets de vacances estivales en raison de la pandémie. L'excursion d'une journée est devenue la nouvelle escapade préférée de l'été, selon un sondage pancanadien réalisé par Ipsos auprès de 2001 personnes, dont 478 Québécois.



À ce sujet, un nouveau portrait modélisé de l'évolution de la COVID-19 produit par le Groupe de recherche en modélisation mathématique et en économie de la santé liée aux maladies infectieuses montre que si l'adhésion aux mesures de distanciation est maintenue, l'importation d'éventuels cas infectieux par le biais des déplacements interrégionaux aurait peu d'impact sur l'évolution de l'épidémie.



Porter Airlines modifie sa date de reprise du service aérien à la lumière des restrictions de voyage gouvernementales encore en vigueur. La nouvelle date de reprise est le 31 août, au lieu de l'objectif du 29 juillet annoncé précédemment.