Le dépistage ne fait pas l’unanimité parmi les travailleurs de la santé

Des travailleurs de la santé refusent de se soumettre aux tests de dépistage de la COVID-19 ; un mouvement marginal qui laisse toutefois présager l’existence de poches de résistance à une éventuelle campagne de vaccination contre le coronavirus au sein même du réseau de la santé.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) n’a pas donné suite à notre demande visant à savoir combien de travailleurs du réseau de la santé ont refusé de se faire tester. Des organisations syndicales nous ont toutefois confirmé que quelques cas sont survenus dans les dernières semaines.

Le blogueur Xavier Camus a mis au jour la semaine dernière le cas d’une infirmière auxiliaire qui travaille dans un hôpital et qui refuse d’être testée. Sur sa page Facebook, elle mentionne notamment qu’« une quarantaine de 14 jours est plus sûre qu’un test de COVID-19 négatif qui peut s’avérer [sic] faux ». Cette infirmière auxiliaire relaie également sur sa page des vidéos remettant en question le bien-fondé

du confinement et faisant écho aux théories du complot.

Invoquant son code de déontologie, l’avocat Guy Bertrand n’a pas voulu nous confirmer s’il représente cette infirmière auxiliaire ou d’autres travailleurs de la santé ayant voulu exercer un droit de refus. Me Bertrand a déposé le 8 juin en Cour supérieure un pourvoi en contrôle judiciaire visant à forcer le gouvernement québécois à rendre des comptes sur sa gestion — jugée exagérée — de la pandémie. « C’est dans le même esprit [que les travailleurs refusent de se faire tester]. Une bonne partie de la population — probablement une faible majorité — est contre tout ce qui a été imposé par l’État [durant la pandémie] », explique-t-il en entrevue.

Le gouvernement aurait les leviers nécessaires pour imposer aux travailleurs de la santé de se faire tester, estime Me Bertrand. Actuellement, le MSSS affirme plutôt que le dépistage est effectué sur une base volontaire, même pour les employés ayant des symptômes compatibles avec la COVID-19. Les cas de refus sont gérés au cas par cas par les établissements.

Certains CISSS et CIUSSS nous ont tout de même indiqué que le dépistage est obligatoire dans certaines circonstances. Au CISSS de la Montérégie-Est, lors d’une éclosion de COVID-19 dans une unité ou lorsqu’un employé est symptomatique, le test de dépistage perd son caractère optionnel.

Au CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, un travailleur récalcitrant sera retourné chez lui sans solde si un dépistage est jugé requis, puisque « nous devons prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité de nos résidents ». Au CHUM, tout comme dans cinq CISSS et CIUSSS qui ont accepté de répondre à nos questions, il n’y a eu soit aucun refus à se faire tester soit de « très rares refus ». Plusieurs CISSS et CIUSSS, de même que le CUSM, n’ont pas répondu à nos questions.

Tant l’Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec (OIIQ) que l’Ordre des infirmières et des infirmiers auxiliaires du Québec (OIIAQ) disent encourager leurs membres à se faire tester ; l’OIIQ mentionnant qu’il s’agit là d’« un facteur de succès non négligeable dans la lutte contre la propagation [de la COVID-19] ».

Rappelons que plusieurs travailleurs asymptomatiques sont soupçonnés d’avoir propagé la COVID-19, particulièrement dans les résidences pour aînés, au cours des premières semaines de la pandémie.

Et pour la vaccination ?

Si le refus de se faire tester soulève certaines préoccupations, la question de la vaccination en soulève encore plus. Ces travailleurs, ou d’autres, pourraient-ils résister à une campagne de vaccination qui viserait prioritairement les travailleurs en première ligne ?

Difficile à prédire, mentionne Jeff Begley, président de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN). « J’ose espérer [qu’ils se feront vacciner]. Mais on est sur un terrain nouveau… » Une recommandation de la FSSS de se faire vacciner dépendra de l’efficacité du vaccin contre la COVID-19 et de ses effets secondaires, explique-t-il.

Linda Lapointe, vice-présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ), estime tout de même que la grande majorité des travailleurs voudront se faire vacciner. Celle-ci convient toutefois qu’il existe une certaine réticence chez des travailleurs de la santé à se faire vacciner contre la grippe saisonnière. « Ce n’est pas toujours les mêmes souches qui sont prévues [pour l’influenza] que celles qui sont actives, tempère-t-elle. Mais pour la COVID-19, je ne crois pas que ce sera dur de les convaincre de se faire vacciner. »

En 2018, le taux de vaccination contre l’influenza chez les travailleurs de la santé était de 40,8 %, selon les données colligées par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Pour la grippe H1N1 en 2009-2010, la couverture vaccinale chez les travailleurs de la santé âgés de 18 à 59 ans a atteint 85,3 %, toujours selon l’INSPQ.

Actuellement, aucune vaccination n’est obligatoire au Québec. Mais « un établissement de soins de santé peut exiger comme condition d’embauche ou pour l’accès à certains postes qu’une personne reçoive des vaccins, ou fournisse une preuve de vaccination, si ces vaccins sont des mesures de prophylaxie ou des normes déterminées par le directeur de santé publique », indique Robert Maranda, porte-parole du MSSS.

L’article 123 de la Loi sur la santé publique prévoit qu’au cours de l’état d’urgence sanitaire, le gouvernement peut « ordonner la vaccination obligatoire de toute la population ou d’une certaine partie de celle-ci contre la variole ou contre une autre maladie contagieuse menaçant gravement la santé de la population ».

Une éventualité qui, si elle venait à se matérialiser, déboucherait fort probablement sur une lutte judiciaire.