En photos | À distance (ou pas) à Montréal

4 IKEA | Le magasin est encore fermé. Mais des centaines d’amateurs de meuble en kit font déjà le pied de grue dans un labyrinthe de clôtures, flanquées de préposés à la « circulation ». On se croirait aux douanes de l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau. Après 20 minutes de zigzag, les clients, en majorité non masqués, croisent une borne de désinfection dans l’entrée. Certains passent tout droit. Rayon cuisine, ça se bouscule au portillon. Sans les plexiglas installés aux postes des conseillers à la clientèle, on se croirait en mode prépandémique. Des employés portent le masque, d’autres, non. « On pensait qu’il n’y aurait pas grand monde, on est surpris. On le mettra [le masque] si c’est nécessaire », nous dit un couple non masqué. « Nous, on l’a oublié dans l’auto », affirment une cliente et son père. Les gens gardent pour la plupart leurs distances, mais pitonnent sur les écrans tactiles, ouvrent les tiroirs, manipulent objets et coussins. Au rayon marché : les 2 mètres de distance ont fondu. Aucun aménagement visible n’encourage la distanciation dans les rayons serrés où s’entasse la marchandise. Un décompte rapide de quatre groupes distincts de 50 personnes passé par le même endroit révèle, qu’en moyenne, moins du tiers portait le masque. À la sortie, l’ouverture de nombreuses caisses permet toutefois de disperser les acheteurs. Adil Boukind Le Devoir / Montage Le Devoir