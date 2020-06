Santé publique Canada continue de recommander 2 mètres de distance

L’Agence de la santé publique du Canada continue de recommander une distanciation physique de deux mètres, même si le Québec en a décidé autrement dans certaines circonstances.

Lors d’une conférence de presse, mardi, l’administratrice en chef de la santé publique du Canada a souligné qu’elle en a discuté il y a seulement quelques jours et qu’il y avait consensus à ce sujet.

« Lors de notre dernière discussion, qui était seulement la semaine dernière, nous avons convenu que deux mètres est ce que nous voulons recommander pour les Canadiens », a relaté la Dre Theresa Tam.

Si elle reconnaît que certaines provinces doivent « s’ajuster à certaines réalités », la Dre Tam rappelle qu’une distance de deux mètres permet d’éviter la propagation de gouttelettes possiblement infectées.

Depuis lundi, le Québec a assoupli les mesures de distanciation physique pour des situations bien précises.

La distance à respecter est de 1,5 mètre dans les locaux de classe et les salles de spectacle et de cinéma. Les enfants de 16 ans et moins, eux, peuvent maintenant se trouver à une distance d’un mètre.

La Dre Tam rappelle que les consignes sanitaires continuent de s’appliquer s’il n’est pas possible de respecter une distance de deux mètres.

« On recommande toujours de porter un masque, de se laver les mains, de ne pas aller à l’extérieur et d’échanger avec des gens si on est malade. Tout cela s’applique encore », a-t-elle déclaré, mardi.

Nombre de cas

Il y a eu plus de 2 415 000 tests administrés au Canada depuis le début de la pandémie. On fait passer en moyenne 38 000 tests par jour au Canada. La maladie a été détectée par seulement 1 % de ces tests.

Jusqu’à maintenant, on a recensé 101 903 cas confirmés ou probables dans l’ensemble du pays. La COVID-19 a provoqué la mort de 8453 Canadiens.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux : 54 884 cas au Québec, dont 5424 décès ; 33 853 cas en Ontario, dont 2619 décès ; 7736 cas en Alberta, dont 153 décès ; 2822 cas en Colombie-Britannique, dont 169 décès ; 1061 cas en Nouvelle-Écosse, dont 63 décès ; 751 cas en Saskatchewan, dont 13 décès ; 314 cas au Manitoba, dont sept décès ; 261 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès ; 165 cas au Nouveau-Brunswick, dont deux décès ; 27 cas à l’Île-du-Prince-Édouard, tous guéris ; 11 cas au Yukon, tous guéris ; cinq cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest, tous guéris ; aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.