Le Québec déplore sept nouveaux décès dus à la COVID-19

Le bilan de la pandémie de coronavirus s’est alourdi de sept pertes de vie au Québec, pour un total de 5424 personnes décédées, a-t-on annoncé mardi.

On recensait 54 884 cas confirmés dans la province, soit 49 de plus que la veille.

Le nombre de patients hospitalisés était en hausse de cinq, à 515, tandis qu’on retrouvait 56 personnes aux soins intensifs, une de moins que lundi.

Dix-sept nouvelles infections s’étaient ajoutées dans la région de Montréal, pour un total de 27 074.

Le bilan était de 5754 cas à Laval, en hausse de quatre, et 7756 en Montérégie, en hausse de six.

Les autres développements de la journée

En vertu de la Loi sur la sécurité civile, le comité exécutif a renouvelé l’état d’urgence du 23 au 28 juin, à l’égard du territoire de l’agglomération de Montréal.

Le directeur parlementaire du budget estime dans un nouveau rapport qu’il en coûtera 17,9 milliards $ pour offrir la Prestation canadienne d’urgence pendant huit semaines supplémentaires.

Un nouveau sondage conclut que 66 % des Canadiens n’ont pas l’intention d’assouplir la mesure de distanciation physique de deux mètres qui a été demandée par les autorités sanitaires pour amoindrir la transmission du coronavirus.

Les Québécois sont toutefois prêts à se rapprocher, beaucoup plus que les autres Canadiens. C’est ce que note un sondage sur l’attitude des citoyens en temps de pandémie, mené conjointement par la firme Léger et l’Association d’études canadiennes. Ils ne sont donc plus que 43 % de Québécois à vouloir garder les deux mètres de distance imposés par la COVID-19, à comparer à 73 % des autres Canadiens, et à 66 % des Américains.

Une consultation de la firme Léger détecte aussi chez les Québécois une envie manifeste de recommencer à voyager, mais également une volonté d’être rassurés quant aux risques liés à la COVID-19. Le sondage réalisé il y a un mois et publié mardi par le CAA-Québec précise que s’ils pouvaient se projeter six mois après la levée des avertissements gouvernementaux sur les voyages, 66 % des Québécois seraient enthousiastes de s’évader pour le plaisir.

Le gouvernement du Manitoba entend offrir éventuellement une nouvelle possibilité aux personnes qui aimeraient rendre visite à longueur d’année à leurs proches dans des maisons de soins : des abris à l’épreuve du froid. La pandémie de la COVID-19 fait en sorte qu’en ce moment, seules les rencontres ayant lieu à l’extérieur de ces maisons de soins sont permises afin de restreindre le risque de transmission du coronavirus.