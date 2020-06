Des étudiants abandonnent la formation accélérée de préposé aux bénéficiaires

Un emploi à temps plein de préposé aux bénéficiaires en CHSLD, un salaire de 49 000$ par année avec des avantages sociaux et un fonds de pension. Une offre en or du gouvernement Legault ? Un mirage, disent des étudiants, en colère, qui suivent la formation accélérée de préposé. Le CISSS de Laval, qui les a embauchés, ne peut leur garantir un horaire à temps complet.

Pour Vanessa Tilnéus, c’est un rêve qui vire au cauchemar. Elle se réjouissait lundi de pouvoir faire partie de la première cohorte d’étudiants du centre de formation Compétences-2000, situé à Laval. Elle a déchanté depuis. « Je suis choquée et très déçue, dit-elle. On s’était fait promettre par le gouvernement du temps plein et un salaire de 49 000$. Ce que le CISSS de Laval nous promet, c’est 6 jours quinzaine et une fin de semaine sur deux. »

Et encore, dit-elle. « Quand on va finir la formation, on va être sur une liste de rappel, dit-elle. On nous a dit qu’actuellement, il y a une centaine de personnes sur cette liste. »

Vanessa Tilnéus, 26 ans, a deux enfants. Elle est monoparentale. « Je ne peux pas me permettre de ne pas avoir de rentrées d’argent. »

Dans les classes du centre de formation Compétences 2000 à Laval, bien des gens sont déçus, rapporte au Devoir des étudiants.

Québec exige que les étudiants, qui reçoivent une bourse de 760$ par semaine pendant leur formation, s’engagent à travailler pendant un an en CHSLD.

« On devra être disponible pendant un an, sur appel, pour le CISSS de Laval, dit Jacinthe Sabourin, qui a perdu son emploi de secrétaire dentaire durant la pandémie. On n’aura pas le droit d’aller travailler ailleurs. » Or, déplore-t-elle, l’employeur ne peut lui garantir qu’elle travaillera 37,5 heures par semaine.

Simon, lui, a décidé d’abandonner, avec regret. Ils voulaient s’occuper de ceux qu’il surnomme « nos bâtisseurs ». « Oui, on veut aider nos aînés de tout cœur, mais pas au détriment de notre propre santé mentale ! dit-il. Moi, personnellement, je ne peux pas passer mon temps à attendre jour, soir, nuit qu’on m’appelle. J’ai des choses à payer. C’est vraiment un manque de respect. »

Simon avait quitté son emploi de cuisinier dans un restaurant afin de suivre cette formation. Son employeur a accepté de le réembaucher mardi.

Des étudiants abandonnent

Selon le CISSS de Laval, 15 étudiants, sur les 305 embauchés, ont jusqu’à présent abandonné pour cette raison.

Le CISSS veut maintenant à tout prix rassurer les étudiants. Même s’il n’offre pas de garantie de temps plein. « Les gens qui voudront travailler à temps complet, il n’y a pas de souci, assure Julie Lamarche, directrice des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques. Ce sera possible. Il y en a du travail en CHSLD. »

Julie Lamarche explique qu’en vertu de la convention collective, les préposés sur appel - le statut des étudiants à la fin de leur formation - sont tenus d’offrir une disponibilité de six jours par cycle de deux semaines. « Mais on invite les étudiants à donner des disponibilités pour du temps complet, précise-t-elle. Le besoin à temps complet est présent. »

Plus de 130 postes de préposés aux bénéficiaires en CHSLD seront offerts prochainement à Laval, indique le CISSS. « En 2021, on ouvrira un 6e centre d’hébergement sur notre territoire », ajoute Julie Lamarche.

Les postes seront-ils suffisants pour les 305 finissants? Une centaine de préposés aux bénéficiaires ne figurent-ils pas déjà sur une liste de rappel? « Tous les employés sur la liste de rappel en hébergement ont eu l’opportunité de poser leur candidature sur des postes, répond Julie Lamarche. Ceux qui sont demeurés sur la liste de rappel le sont plus par choix. »

La ministre Blais réagit

Interpellée à ce sujet lors d’un point de presse, la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, a martelé que les étudiants à la formation accélérée de préposé auront des postes à temps complet.

« C’est du temps complet qu’on cherche, a-t-elle dit, précisant qu’elle n’avait pas encore parlé au PDG du CISSS de Laval. Il manque 10 000 personnes et il y a 10 000 personnes qui étaient malades pendant la pandémie. »

La ministre Marguerite Blais a ajouté que le premier ministre François Legault, « a pris un engagement ferme » afin que les étudiants reçoivent un salaire de 49 000$ par année.

Plusieurs étudiants à la formation à Laval doutaient du salaire promis de 26$ l’heure, après avoir reçu des informations imprécises du CISSS à ce sujet.

Le salaire de base d’un préposé aux bénéficiaires est de 20,55$ l’heure au Québec. Avec les primes, notamment celle de la COVID-19, il atteint 26$.

Vanessa Tilnéus croit que le gouvernement Legault doit éclaircir le tout. « S’il n’y a pas d’éclaircissements, je vais devoir abandonner », dit-elle.

Elle rêve pourtant de devenir préposée aux bénéficiaires, un métier qu’elle veut pratiquer depuis longtemps.

Avec la collaboration de Marco Bélair-Cirino