Un bilan quotidien de contaminations toujours à la baisse

Les faits saillants du jour 20 nouveaux décès, dont 11 dans les dernières 24 heures, pour un total de 5242;

102 nouveaux cas, pour un total de 54 054;

771 hospitalisations, dont 82 aux soins intensifs.

Le coronavirus a fait 11 nouveaux décès au Québec entre dimanche et lundi, a-t-on annoncé lundi avant-midi.

On doit ajouter à ce bilan neuf décès survenus avant le 7 juin, ce qui mène à un total de 5242.

Les plus récentes données font état de 102 nouveaux cas dans les 24 dernières heures, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 54 054.

Le nombre d’hospitalisations a augmenté de deux, à 771. Quatre-vingt-deux personnes se trouvent aux soins intensifs, un déclin de trois.

Seulement 29 nouvelles infections se sont ajoutées dans la région de Montréal, pour un total de 26 717.

Le nombre de cas est passé à 5676 dans la région de Laval et à 7610 en Montérégie.

Les autres développements de la journée

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) approuvera l’étude des crédits budgétaires à Ottawa si, et seulement si, le gouvernement accepte de prolonger le programme de Prestation canadienne d’urgence (PCU).

Les mesures de confinement ont plus souvent amélioré le travail d’équipe des parents qu’ils n’y ont nui, selon un récent sondage dévoilé en marge de la Semaine québécoise de la paternité qui débute lundi.

La ministre de la Justice du Québec, Sonia LeBel, a lancé lundi le Greffe numérique judiciaire du Québec, destiné aux activités de la Cour du Québec et de la Cour supérieure. Les citoyens et citoyennes ainsi que les professionnels et professionnelles du milieu juridique peuvent désormais déposer en ligne certains actes de procédure dans les matières civile, jeunesse, criminelle et pénale.