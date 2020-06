Certains rassemblements de 50 personnes autorisés à l’intérieur dès le 22 juin

Il sera possible de tenir des rassemblements intérieurs de jusqu’à 50 personnes dès le 22 juin dans les lieux où une distance physique de 1,5 mètre entre personnes de familles différentes peut être respectée.

Pour la première fois depuis le début de la pandémie, le Directeur national de la santé publique du Québec, le Dr Horacio Arruda, assouplit la règle des 2 mètres dans un lieu public intérieur entre individus adultes de familles ou de « bulle » différente.

Selon le Dr Arruda, les conditions épidémiologiques actuelles au Québec permettent maintenant de tenir des rassemblements de cette taille en lieux clos, notamment dans les salles de classe des écoles, cégeps et universités, ainsi que les salles de spectacles, de cinéma ou autres, là où la distance minimale de 1,5 mètre peut être respectée entre groupes et personnes de différentes familles. Même à l’intérieur, le port du masque ne sera pas exigé.

Fait important toutefois, ces rassemblements devront se tenir assis, dans un contexte où l’assistance est à l’écoute, et ne participe à aucune discussion, chant ou prière. Des directives spécifiques concernant les lieux de culte seront annoncées plus tard cette semaine, a indiqué la direction de santé publique.

Les restaurants et bars sont toutefois exclus de cette nouvelle mesure, ont précisé les porte-parole de santé publique, compte tenu de la circulation accrue et du contexte favorisant les discussions dans ces lieux de socialisation.

« Dans les restaurants, il y a de la circulation. Les gens parlent et c’est quand on parle qu’on émet des gouttelettes, donc on maintient la logique de 2 mètres pour les restaurants », a insisté le Dr Arruda.

La distance minimale de 2 mètres restera toutefois la norme dans les voies d’accès, aires de circulation et files d’attente pour accéder aux lieux intérieurs pouvant désormais accueillir 50 personnes. Si le port du couvre visage demeure préconisé dans ces aires de circulation, il ne le sera pas dans les salles où pourront avoir lieu ces nouveaux rassemblements. Des mesures d’hygiène strictes, comme le lavage des mains et la distanciation, devront être respectées dans les salles de toilette de ces lieux publics.

Le conseiller médical stratégique à la Direction générale de la santé publique du ministère de la santé et des services sociaux, le Dr Richard Massé, a même laissé entendre que les rassemblements intérieurs de jusqu’à 250 personnes pourraient être autorisés au mois de juillet, si les conditions épidémiologiques continuaient à s’améliorer.

Fait à noter, l’assouplissement annoncé lundi pour les rassemblements intérieurs ne s’applique toutefois pas aux lieux privés, puisque seuls les regroupements d’un maximum de 10 personnes demeurent permis dans les résidences privées. La distanciation minimale y est toujours fortement recommandée entre groupes de familles distinctes.

Dans tous les autres cas de figure à l’extérieur et l’intérieur, la règle des 2 mètres reste en vigueur au Québec, ont insisté les porte-parole de la Direction de santé publique.

Changement de cap pour les enfants

Pour ce qui est des enfants de moins de 16 ans, la distance de 2 mètres jusqu’ici imposée dans les classes, garderies ou groupes pourra être réduite à moins d’un mètre, par petits groupes isolés. La distance de 2 mètres devra toutefois être maintenue avec les professeurs et autres intervenants et adultes sur place.

D’autres détails suivront.