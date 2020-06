Des médecins pressent Québec de rendre le masque obligatoire

Le port du masque devrait être obligatoire dans les lieux fermés, les commerces, les transports en commun et les écoles, estiment des experts en épidémiologie qui ont lancé, jeudi matin, un « appel pressant » au gouvernement du Québec à cet effet.

« Le port du masque généralisé est une mesure peu coûteuse et sans risques qui peut réduire grandement le risque de contamination lors de contacts contagieux », a indiqué l’épidémiologiste Nima Machouf, lors d’une conférence de presse jeudi devant le CHUM en compagnie de plus autres experts.

Selon elle, il s’agit d’un « outil essentiel » pour que la population puisse renouer avec une certaine normalité.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Centers for Disease Control and Prevention (CDC) américain et d’autres organisations confirment que le port du masque obligatoire dans les lieux fermés réduit de façon importante la propagation de la COVID-19, a-t-elle fait valoir. « Il est temps d’agir selon la science. Les chercheurs en modélisation des épidémies affirment que pour que la mesure soit efficace, 80 % de la population doit porter le masque pour juguler l’épidémie », a-t-elle dit.

Elle a cité le cas de Hong Kong où le port du masque est omniprésent. Avec 7,5 millions d’habitants, Hong Kong a recensé 1108 cas d’infections et quatre décès alors qu’au Québec, avec huit millions d’habitants, le cap des 50 000 cas de contamination a été franchi et plus de 5000 décès ont été dénombrés.

Dans une lettre signée par 27 médecins, parmi lesquels Mme Machouf, Karl Weiss, microbiologiste-infectiologue à l’Hôpital général juif, Caroline Quach Thanh, microbiologiste-infectiologue à l’hôpital Sainte-Justine, Amir Khadir, microbiologiste-infectiologue à l’hôpital Pierre-Legardeur et Alain Vadeboncoeur, chef urgentologue à l’Institut de cardiologie de Montréal, les spécialistes pressent le gouvernement de « rendre le port du masque obligatoire pour les plus de 12 ans dans les lieux publics fermés et dans tout espace public extérieur où la distanciation physique est difficile ou impossible à réaliser ».

Cette mesure est aussi un geste de solidarité envers le personnel soignant et pourrait prévenir une deuxième vague meurtrière, font-ils valoir.

Rappelons que dans les transports en commun, le port du masque n’est pas obligatoire, mais qu’il est « fortement recommandé ».

D’autres détails suivront.