Les abonnés aux douleurs chroniques dans la détresse

Le confinement des derniers mois a pesé lourd sur les personnes souffrant de douleurs chroniques, qui manifestent de plus en plus de signes de détresse. La présidente de leur association sonne l’alarme.

« Ce sont des gens qui ont l’habitude de vivre isolés chez eux, mais là, c’est pire que pire », explique Céline Charbonneau, présidente de l’Association québécoise de la douleur chronique.

20 % C’est la part de la population québécoise qui souffre de douleur chronique. Le taux est le même à l’échelle canadienne.

Sur la ligne téléphonique d’entraide de l’association, les appels sont de plus en plus longs et les allusions au suicide de plus en plus courantes. « En temps normal, les appels duraient 15 ou 20 minutes. Les gens appelaient pour jaser et tout. Mais là, depuis la COVID-19, les gens qui appellent sont en grande détresse. […] Plusieurs pensent au suicide. Maintenant, toutes les conversations dépassent une heure. »

La douleur chronique touche des personnes qui éprouvent une souffrance physique aiguë depuis plus de trois mois. Il peut s’agir de fibromyalgie, de maux de dos sévères et constants, d’arthrite avancée ou des conséquences d’un accident de travail. On estime que 20 % de la population québécoise souffrent de cette condition particulièrement difficile à traiter.

Le désarroi croissant des malades se manifeste aussi lors des rencontres des groupes d’entraide, qui se font désormais de façon virtuelle, observe Mme Charbonneau.

Cette détresse croissante, note-t-elle, s’explique par différents facteurs : le report d’injections de cortisone ou autres antidouleur, la fermeture de la plupart des cliniques de la douleur, qui se spécialisent dans l’aide à ces personnes et où les listes d’attente sont déjà très longues. « Les cliniques de traitement de la douleur ont été pour la plupart en arrêt. Elles ne traitaient vraiment que les cas les plus importants. »

S’ajoutent l’accès difficile aux médecins en général et aux physiothérapeutes, et les effets néfastes liés à l’isolement. « Au début, ce n’était pas si mal, mais là, c’est long. Dans la région de Montréal, on est encore en confinement… Les gens qui vivent avec de la douleur chronique à cause d’un problème de santé préexistant ne veulent pas sortir de peur d’aggraver leur situation. Ils se retrouvent tout seuls. Plus ça perdure, plus ils sont isolés. »

Mme Charbonneau a interpellé Le Devoir cette semaine pour « qu’on en parle » et que le gouvernement s’y intéresse. « Il faut leur envoyer le message qu’on ne les oublie pas. On a parlé des aînés, de la santé mentale… Il faut qu’ils sachent qu’il va y avoir des mesures concrètes pour qu’ils aillent mieux. Non pas après la deuxième ou la troisième vague de la pandémie, mais que des choses sont en marche afin que la deuxième vague ne soit pas aussi terrible. »

Besoin d’aide ? N’hésitez pas à appeler la Ligne québécoise de prévention du suicide : 1866 APPELLE (1 866 277-3553)