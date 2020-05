Plus faible hausse de cas de COVID-19 depuis la fin mars au Québec

Le Québec a signalé 419 nouveaux cas de la COVID-19 samedi, la plus faible hausse quotidienne depuis la fin mars. Cette augmentation porte le nombre total de personnes infectées à 50 651 depuis le début de la pandémie.

Ce chiffre comprend toutefois les morts et les 16 070 guérisons recensées à ce jour. On dénombrait en fait 30 142 cas encore actifs en date de vendredi.

Le coronavirus a fait 76 nouvelles victimes, a-t-on également annoncé, pour un bilan de 4439 vies perdues dans la province.

Soixante-huit personnes de moins étaient hospitalisées, pour un cumul de 1197. Parmi celles-ci, 167 se trouvaient aux soins intensifs, une diminution de cinq.

On ajoutait 385 infections confirmées dans la région de Montréal, pour un total de 25 223. Le nombre de cas a légèrement progressé pour s’établir à 5387 dans la région de Laval et à 6835 en Montérégie.

Par ailleurs, le gouvernement du Québec a annoncé aujourd'hui avoir autorisé la réouverture d'espaces publics extérieurs, comme les piscines et les modules dans les parcs. Cette réouverture s'applique partout au Québec, pour toute la période estivale. Seront rouverts: les piscines extérieures publiques, les pataugeoires extérieures publiques, les blocs sanitaires de ces installations ainsi que les modules de jeux situés dans les parcs publics.

Nombre de cas

Jusqu’à maintenant, on a recensé 89 837 cas confirmés ou probables dans l’ensemble du pays. La COVID-19 a provoqué la mort de 7055 Canadiens.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux : 50 651 cas au Québec, dont 4439 décès ; 27 533 cas en Ontario, dont 2247 décès ; 6979 cas en Alberta, dont 143 décès ; 2562 cas en Colombie-Britannique, dont 164 décès ; 1056 cas en Nouvelle-Écosse, dont 60 décès ; 641 cas en Saskatchewan, dont 10 décès ; 294 cas au Manitoba, dont sept décès ; 261 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont 255 guéris et trois décès ; 128 cas au Nouveau-Brunswick, dont 120 guéris ; 27 cas à l’Île-du-Prince-Édouard, tous guéris ; 11 cas au Yukon, tous guéris ; cinq cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest, tous guéris ; aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.