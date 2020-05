650 millions pour les autochtones

Justin Trudeau a annoncé lors de son point presse quotidien une importante nouvelle enveloppe pour aider les Premières nations, Inuits et Métis à combattre la COVID-19 dans leurs communautés. « Bien que nous ayons fait des progrès, certaines communautés ne sont toujours pas suffisamment équipées pour répondre à une éclosion de COVID-19 », a fait valoir le premier ministre. « C’est de l’argent qui va permettre d’augmenter le nombre d’infirmières dans les communautés des Premières Nations et d’acheter du matériel spécialisé. »

Une somme de 285,1 millions de dollars est donc accordée pour améliorer les soins de santé dans les communautés autochtones tandis que 270 millions serviront à bonifier le Programme d’aide au revenu dans les réserves (dont 139 millions en aide directe en raison de la COVID).

Le reste des sommes permettra construire et opérer 10 refuges pour les femmes et les filles autochtones victimes de violence dans les réserves et deux autres refuges dans les territoires, au coût de 85,6 millions sur cinq ans puis de 10,2 millions par la suite.

Ce total de 650 millions $ s’ajoute à près de 700 millions $ déjà consentis depuis le début de la pandémie. Le gouvernement fédéral avait annoncé 380 millions $ pour venir en aide aux communautés, 306 millions pour soutenir les entreprises autochtones, et 10 millions $ pour construire des refuges d’urgence.

Le ministre des Services aux autochtones, Marc Miller, s’est réjoui de constater que le nombre de cas continue de diminuer dans les communautés du pays. M. Miller a en outre rapporté que 176 personnes issues de 214 réserves autochtones se sont rétablies de la COVID-19, tout comme 16 personnes qui avaient été diagnostiquées atteintes de la COVID-19 au Nunavik et qui sont maintenant guéries.



D'autres détails suivront.