La FTQ dépose une nouvelle proposition dans les négociations du secteur public

Québec et la FTQ ne sont plus très éloignés l’un de l’autre, avec la nouvelle proposition que la centrale vient de déposer pour renouveler les conventions collectives du secteur public, incluant les conditions de travail des fameux préposés aux bénéficiaires.

La centrale syndicale, qui compte 55 000 membres dans la santé, l’éducation et les services publics, a en effet déposé une nouvelle proposition globale, mardi au Conseil du trésor, dans l’espoir de débloquer ces négociations qui ont cours en pleine crise du coronavirus.

Cette proposition globale prévoit bel et bien des augmentations de salaire plus élevées pour les préposés aux bénéficiaires que pour les autres employés de l’État — comme le souhaite le gouvernement.

Ainsi, les préposés aux bénéficiaires toucheraient 12 pour cent d’augmentation — ce qui amènerait leur rémunération, au sommet de l’échelle, au fameux 25 $ l’heure, souvent évoqué par le premier ministre François Legault.

À l’heure actuelle, ils gagnent 20,55 $ au premier échelon et jusqu’à 22,35 $ au cinquième et dernier échelon.

Cette proposition de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec concernerait tous les préposés aux bénéficiaires, pas seulement ceux qui travaillent dans les CHSLD. Cela inclut donc aussi les préposés aux bénéficiaires qui travaillent dans les centres de réadaptation et les centres hospitaliers.

Autres employés

Pour l’ensemble de ses membres, la FTQ demande des augmentations salariales de 2 pour cent par année, pour un contrat de trois ans.

Dans sa dernière proposition, Québec offrait 1,75 pour cent, puis 1,75 et 1,5 pour cent.

Les parties ne sont donc plus très éloignées l’une de l’autre.

La FTQ demande aussi qu’une somme équivalant à 0,87 pour cent de la masse salariale soit consacrée à verser des augmentations plus élevées aux plus bas salariés, pour la troisième année de la convention.

« Prêt à signer »

En entrevue avec La Presse canadienne mardi, le président de la FTQ, Daniel Boyer, s’est dit « prêt à signer » les conventions collectives, si le Conseil du trésor accepte cette proposition globale.

« On pense que nos membres accepteraient ça. Il faut comprendre que nos membres ne sont pas tous des préposés aux bénéficiaires. Et on trouve que ce serait correct, dans les circonstances. Si le Trésor dit oui, on signerait une convention collective avec ça », a affirmé M. Boyer.

Ajouts d’effectifs

La proposition globale de la FTQ prévoit également des améliorations aux conditions d’exercice — un thème cher à la FTQ, qui a souvent revendiqué qu'« on ajoute des bras », puisque le personnel en place est épuisé et surchargé de travail.

M. Boyer cite en exemple la « titularisation » de postes à temps complet et à temps partiel, ce qui équivaut à ajouter des effectifs, des « titulaires » de ces postes.

« Déjà, des choses ont été convenues. Ce n’est pas à la hauteur de ce qu’on souhaiterait, mais compte tenu des contraintes de temps… Les discussions pourraient se poursuivre », fait valoir M. Boyer.

Après la sortie de crise du coronavirus, les parties pourraient donc pousser plus loin les discussions sur ces ajouts de postes, puisqu'« il y a des budgets associés à ça, déjà », fait remarquer M. Boyer.

Le premier ministre Legault a lui-même souligné plusieurs fois que des budgets avaient été dégagés pour les CHSLD et des postes affichés… sans être comblés, parce que les gens n’étaient pas intéressés par les conditions de travail.

« Il faut développer des postes intéressants, pas de 11 h à 19 h. Les gens ne veulent pas des heures brisées. Si c’est du temps partiel, oui, mais il faut un minimum d’heures. Il faut donner de meilleurs horaires, qu’on se parle de ratios », plaide M. Boyer.