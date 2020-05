La COVID-19 a fauché 79 autres vies au Québec, pour un bilan de 3562 morts en date de dimanche.

Lors de sa mise à jour quotidienne, le ministère de la Santé a fait état de 737 nouveaux cas, portant ainsi le total à 42 920 infections confirmées depuis le début de la pandémie.

Ce nombre inclut toutefois les décès et les guérisons. On dénombre en fait 27 242 cas encore actifs dans la province.

Le nombre d’hospitalisations a pour sa part légèrement augmenté, avec 3 nouvelles admissions pour un cumul de 1766 patients présentement soignés à l’hôpital. On en compte 183 aux soins intensifs, une hausse de 4 par rapport à la veille.

Un total de 3300 personnes était en cours d’investigation.

La grande région métropolitaine demeure fortement touchée par la pandémie. On a compté 21 715 cas à Montréal, 5325 en Montérégie, 4676 à Laval, 3359 en Lanaudière et 2259 dans les Laurentides.

On a signalé 1738 cas en Mauricie-Centre-du-Québec, 1226 dans la Capitale-Nationale, 917 en Estrie, 395 en Outaouais, 311 au Saguenay-Lac-St-Jean et 174 en Gaspésie-Île-de-la-Madeleine.

Au Canada

Il y a eu près de 1,3 million de tests administrés au Canada jusqu’à dimanche. Environ 6 % d’entre eux ont détecté la maladie.

Jusqu’à maintenant, on a recensé 76 944 cas confirmés ou probables dans l’ensemble du pays. La COVID-19 a provoqué la mort de 5781 Canadiens.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux : 42 920 cas au Québec, dont 3562 décès ; 22 653 cas en Ontario, dont 1881 décès ; 6587 cas en Alberta, dont 126 décès ; 2428 cas en Colombie-Britannique, dont 141 décès ; 1040 cas en Nouvelle-Écosse, dont 55 décès ; 591 cas en Saskatchewan, dont six décès ; 289 cas au Manitoba, dont sept décès ; 260 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès ; 120 cas au Nouveau-Brunswick, tous guéris ; 27 cas à l’Île-du-Prince-Édouard, tous guéris ; 11 cas au Yukon, tous guéris ; cinq cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest, tous guéris ; aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.