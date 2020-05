La situation dans les CHSLD au Québec

Après l’avoir retiré pendant plus d’une semaine, Québec a révisé puis partagé son portrait des CHSLD et des résidences privées pour aînés (RPA) touchés par la COVID-19, dans deux tableaux distincts. Afin de mieux s’y retrouver, Le Devoir a regroupé la totalité de ces établissements où logent des personnes âgées et vulnérables, en fonction de la région où ils se trouvent.

Les CHSLD sont en rouge, alors que les RPA sont en bleu. L’opacité de la couleur varie en fonction de leur situation, si elle est critique ou non.

Autrement dit, plus c’est foncé, plus le pourcentage de résidents ayant contracté le virus est élevé. Les milieux qui comptent moins de 1 % de patients infectés ne sont pas affichés.



Cliquez ici pour voir le recensement