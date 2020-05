Inquiétudes autour d’un déconfinement trop hâtif de Montréal

Le gouvernement Legault devrait faire preuve de prudence et revoir son plan de déconfinement de Montréal, estiment les partis d’opposition et des experts consultés par Le Devoir à la suite de la publication de projections par l’INSPQ laissant présager le pire pour la région.

« Les chiffres parlent d’eux-mêmes, le portrait est sombre. Je vois mal comment le gouvernement va pouvoir aller de l’avant avec un déconfinement de Montréal à grande échelle le 25 mai. On devrait décaler encore », croit le Dr Alain Vadeboncœur, urgentologue à l’Institut de cardiologie de Montréal.

Tandis que s’amorce un déconfinement progressif de la province depuis une semaine, l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a dévoilé en fin de journée vendredi, sans préavis, de nouvelles projections sur la propagation du coronavirus au Québec. Dans la grande région de Montréal, les chercheurs s’attendent à ce que la contamination franchisse la barre des 10 000 cas quotidiens en juin et une moyenne de 150 morts par jour en juillet, si la métropole devait être déconfinée dans les conditions actuelles. À noter que ces chiffres ne comptabilisent que les décès dits communautaires et excluent ceux en CHSLD, qui pèsent le plus lourd dans les bilans quotidiens depuis plusieurs semaines.

Jusqu’ici, le plus grand nombre de décès recensés sur une base quotidienne n’a jamais dépassé 142 morts pour l’ensemble du Québec.

Le premier ministre du Québec, François Legault, s’est gardé d’émettre en fin de semaine tout commentaire sur les scénarios présentés par l’INSPQ. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, n’a pas non plus souhaité réagir.

En revanche, les partis d’opposition à l’Assemblée nationale n’ont pas manqué de faire entendre leurs inquiétudes.

« On sent un empressement du gouvernement à déconfiner […]. Pourtant, les voyants rouges se multiplient : les scénarios évoqués par l’INSPQ n’augurent rien de bon. M. Legault doit en tenir compte et revoir l’échéancier de réouverture si nécessaire », s’alarme le co-porte-parole et député de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois. Il craint que le plan de relance prévu par Québec ne soit principalement motivé par des raisons économiques, alors que « la santé et la sécurité de la population doivent rester la priorité numéro un ».

Même son de cloche du côté du porte-parole du Parti québécois en matière de santé, Joël Arseneau. Il demande au gouvernement de mieux expliquer les facteurs sur lesquels il s’appuie pour amorcer un déconfinement de Montréal et l’invite à suivre les données scientifiques. À la vue des scénarios publiés par l’INSPQ, il estime que « le déconfinement doit se faire de manière extrêmementprudente. La courbe pour le GrandMontréal est très inquiétante. Elle n’est visiblement pas très aplatie ».

« Montréal est l’épicentre canadien de la COVID-19 et, pourtant, on procède au déconfinement plus rapidement que dans toutes les autres juridictions. C’est un pari risqué qui pourrait avoir des conséquences importantes », renchérit André Fortin, porte-parole du Parti libéral du Québec en matière de santé.

Il craint que le système de santé n’atteigne ses limites quant à la capacité d’accueil des patients — si les scénarios présentés par l’INSPQ devaient s’avérer —, rappelant que certains malades ont déjà dû être transférés de la métropole vers les régions récemment, par manque de place.

La situation préoccupe également le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui s’est dit « très inquiet » pour les citoyens de Montréal, lors de son point de presse, samedi. La métropole est l’épicentre de la COVID-19 au Québec, qui reste la province avec le plus grand nombre de cas au Canada, soit plus de la moitié des infections enregistrées.

Dépistage massif

le Dr Vadeboncoeur. L’avantage,

De son côté, le DAlain Vadeboncoeur reste confiant et s’attend à un nouveau report de la date de relance de la métropole. Québec a déjà reporté à deux reprises son déconfinement la semaine dernière. Les écoles primaires et les commerces doivent normalement rouvrir le 25 mai. « On a peu de marge de manœuvre à Montréal, les chiffres sont assez clairs, notec’est qu’on n’est pas encore vraiment déconfinés. On peut encore décaler le futur, c’est moins difficile que de décaler le présent. »

L’idée n’est pas de fermer le Tout-Montréal, nuance-t-il, mais de déconfiner la région encore plus progressivement que le reste de la province. « Il faut que ça se fasse petit à petit, par secteurs. Laisser rouvrir les industries qui ont la capacité de fonctionner en respectant les mesures de santé publique pour limiter la propagation du virus. »

À [la place du gouvernement Legault], j’irais doucement, j’attendrais que le dépistage porte des fruits avant de prendre une décision, pour ne pas avoir à choisir qui a le droit à un respirateur artificiel ou non

Pour Roxane Borgès Da Silva, professeure à l’École de santé publique de l’Université de Montréal, tout repose sur la capacité de la Santé publique à faire un dépistage massif. « Pour qu’un déconfinement fonctionne, pour éviter que le système de santé arrive à saturation, il faut absolument faire ce dépistage massif et attendre que le nombre de cas et d’hospitalisations diminue. Ce qui n’est pas encore le cas à Montréal. »

Il est essentiel d’avoir le contrôle sur l’épidémie, de comprendre comment se déroule la transmission communautaire et de la circonscrire avant de rouvrir les écoles et les commerces, selon la professeure. « C’est l’enjeu des prochaines semaines et le directeur national de santé publique [Horacio Arruda] a justement annoncé son plan de dépistage massif dans la métropole vendredi. Mais il faut le temps de le mettre en place : ça prend un délai entre faire les tests, avoir les résultats et lancer les enquêtes épidémiologiques. »

Estimant que la décision n’a rien de facile pour le gouvernement, qui doit aussi considérer dans la balance les dommages « collatéraux » d’un confinement, elle croit qu’il doit prendre son temps. « À sa place, j’irais doucement, j’attendrais que le dépistage porte des fruits avant de prendre une décision, pour ne pas avoir à choisir qui a ledroit à un respirateur artificiel ou non », insiste Mme Borgès Da Silva.