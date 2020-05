Le Québec déplore 142 nouveaux décès dus à la COVID-19

Les faits saillants du jour 142 nouveaux décès, pour un total de 2928;

735 nouveaux cas confirmés, pour un total de 37 721;

1831 personnes sont hospitalisées, dont 199 aux soins intensifs;

1980 cas sont en investigation;

9526 personnes sont rétablies.

La pandémie de la COVID-19 a fauché la vie de 142 autres Québécois, portant dimanche le bilan des décès à 2928.

Quant au bilan des infections, il s’établit désormais à 37 721 cas enregistrés depuis le début de la crise.

De ce nombre, qui inclut également les guérisons et les décès, 25 267 cas sont réputés encore « actifs ».

Au cours des 24 dernières heures, 735 nouveaux cas de COVID-19 ont été confirmés par les autorités sanitaires.

Dans les hôpitaux, on a enregistré une baisse de quatre personnes hospitalisées, portant le total à 1831. Une baisse de six patients a également été relevée du côté des soins intensifs, où 199 lits sont maintenant occupés en raison de la COVID-19.

De plus, en date des données colligées à 18 h, samedi, il y avait 19 197 cas confirmés sur l’île de Montréal, en plus de 4600 en Montérégie et 4082 à Laval.

Du côté de la région de la Capitale-Nationale, 1095 cas sont recensés, comparativement à 1558 en Mauricie-et-Centre-du-Québec, 898 en Estrie, 337 en Outaouais, 303 au Saguenay — Lac-Saint-Jean.

Les autorités ont aussi indiqué que 278 389 tests ont été réalisés à ce jour dans la province.

Au Canada

Il y a eu plus de 1,09 million de tests administrés au Canada jusqu’à dimanche. Environ 6 % d’entre eux ont détecté la maladie.

Dimanche, on recensait 68 003 cas confirmés ou probables dans l’ensemble du pays. La COVID-19 a provoqué la mort de 4728 Canadiens.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux : 37 721 cas au Québec, dont 2928 décès ; 20 238 cas en Ontario, dont 1634 décès ; 6157 cas en Alberta, dont 116 décès ; 2330 cas en Colombie-Britannique, dont 129 décès ; 1018 cas en Nouvelle-Écosse, dont 47 décès ; 553 cas en Saskatchewan, dont six décès ; 284 cas au Manitoba, dont sept décès ; 261 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès ; 120 cas au Nouveau-Brunswick, dont 118 guéris ; 27 cas à l’Île-du-Prince-Édouard, tous guéris ; 11 cas au Yukon, tous guéris ; cinq cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest, tous guéris ; aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.