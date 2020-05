61 nouveaux décès au Québec

La pandémie de la COVID-19 a fauché la vie de 61 autres Québécois, portant le bilan des décès samedi à 2786.

Quant au bilan des infections, il s’établit désormais à 36 986 depuis le début de la crise.

De ce nombre, qui inclut également les guérisons et les décès, 24 932 cas sont réputés « actifs ».

Dans les 24 dernières heures, 836 cas de COVID-19 de plus ont été confirmés par les autorités sanitaires.

Dans les hôpitaux, on a enregistré une hausse de huit personnes hospitalisées, portant le total à 1835. Une baisse de deux patients a été relevée aux soins intensifs, qui sont maintenant 205.

De plus, en date des données colligées à 18 h, vendredi, il y avait 18 855 cas confirmés sur l’île de Montréal, en plus de 4444 en Montérégie et 4018 à Laval.

Les autorités ont aussi indiqué que 332 903 tests ont été réalisés à ce jour, dont 12 194 dans les 24 dernières heures, encore loin de l’objectif des 14 000 tests par jour.