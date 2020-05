Au-delà du don de soi

Si le virus tue davantage d’hommes sur le reste de la planète, il est en tout autrement au Québec où cet ennemi minuscule a jusqu’ici fauché la vie de plus de femmes et causé plus d’infection dans la gent féminine.

En date du 5 mai, 54 % des personnes emportées par la COVID-19 au Québec étaient des femmes et elles comptaient pour 64 % des personnes infectées, comparativement à 38,7 % d’hommes. Même portrait au Canada, où 53 % des victimes de la maladie étaient des femmes et 55 % des personnes infectées (cas recensés), et en proportion beaucoup plus grande dans certains groupes d’âge.

Une situation unique. En France et ailleurs, c’est l’inverse. La Santé publique de France établit à 55 % le pourcentage d’hommes parmi les décès de la COVID-19, entre le 16 mars et de 26 avril, avec un âge médian de 84 ans. En Italie, en mars, pas moins de 70 % des décès étaient déplorés chez les hommes et 73 % des cas déclarés.

C’est là où tout a commencé, en Chine, que l’aspect «sexo-spécifique» du virus a la première fois été rapporté, avec 63,5 % des décès touchant des hommes, un taux de décès équivalent de 1,7 % chez les femmes, contre 2,8 % chez les hommes.

Même tendance aux États-Unis où deux fois plus d’hommes que de femmes trépassent de la COVID-19 à ce jour. Le virus a fauché la vie des hommes dans 69 % des cas en Europe occidentale en général, selon la BBC.

Quid ?

Si plusieurs études lient ce clivage devant la maladie à des différences génétiques expliquant une réponse immunitaire différente selon le sexe, une myriade de données socio-démographiques influencent le profil des décès et encore plus celui des cas déclarés, hautement tributaires des politiques de dépistage.

Au Québec, la surmortalité féminine découle entre autres du fait que 60 % des 80 ans et plus et jusqu’à 80 % des 95 ans sont des femmes, deux tranches d’âge comptant pour 74 % des décès à date. Les femmes vivent plus longtemps, avec la conséquence qu’elles terminent plus souvent leur vie dans ces milieux de vie où l’épidémie a flambé.

Le dépistage prioritaire des résidents en CHSLD, du personnel soignant et des travailleuses essentielles, majoritairement féminins, explique la plus grande exposition des femmes au virus. Le décès de quatre travailleuses de la santé le rappelle. (Un homme médecin est aussi décédé de la COVID-19). Une situation qui pourrait se répéter quand le milieu enseignant et celui de la petite enfance, massivement féminins, retourneront progressivement au travail à compter du 11 mai.



Isabelle Paré