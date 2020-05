Québec prend la résidence L’Éden sous son aile

Le 17 avril dernier, la résidence privée L’Éden à Laval n’avait aucun cas de COVID, selon le CISSS de Laval. Trois semaines plus tard, la résidence compte 34 morts et 87 des 136 patients sont infectés. L’établissement a été pris en charge temporairement par le CISSS de Laval la semaine dernière, mais c’était trop peu, trop tard. À l’arrivée des renforts, le processus de contamination était déjà bien enclenché. Et il manque toujours d’effectifs.

Manon Ringuette est l’une des premières infirmières cliniciennes du CISSS à avoir été transférée à la résidence privée L’Éden, boulevard Lévesque, à Laval. C’était à la fin du mois d’avril.

« J’ai constaté qu’il y avait un très grand manque de personnel et un manque d’organisation face aux obligations pour éviter la propagation de la COVID, affirme-t-elle en entrevue téléphonique. Le matériel de protection était disponible et bien porté, mais les façons de les utiliser n’étaient pas encore au point. »

Les zones chaudes étaient bien définies et le protocole pour éviter la transmission dans ces secteurs était bien défini et respecté, explique-t-elle. Mais il y avait une incompréhension des risques concernant les personnes qui étaient en attente d’un résultat.

En 20 ans de service, jamais je n’ai vu autant de décès en si peu de temps

« Les résidents qui avaient passé les tests de dépistage et qui étaient en attente d’un résultat n’étaient pas ciblés [comme des personnes à risque], ils étaient donc traités comme ceux qui étaient négatifs. »

C’est ce qui explique, selon elle, que le virus se soit propagé si rapidement dans cette résidence privée. « Le personnel pouvait donner des soins pendant deux jours à un résident qui recevait un résultat positif le lendemain. Aucune précaution n’avait été prise pendant ce temps d’attente. Il est fort possible que la propagation se soit faite pendant cette période puisque la jaquette voyageait d’une chambre à l’autre. »

Quelques jours plus tard, une équipe de Québec est arrivée pour revoir les processus visant à freiner la propagation. « Mais le processus de propagation était déjà installé, soutient Mme Ringuette. Ce n’était qu’une question de temps avant que les résidents commencent à développer les symptômes parce que ça avait déjà pas mal voyagé. »

« Le manque de personnel, la surcharge de travail en lien avec la réorganisation et un petit manque de connaissance a fait en sorte que ça a pris comme dans un feu de paille et ça s’est propagé très rapidement, constate-t-elle. En 20 ans de service, jamais je n’ai vu autant de décès en si peu de temps. »

La responsable des communications du CISSS de Laval, Judith Goudreau, confirme qu’une formation a été offerte au personnel parce que l’équipement de protection était mal utilisé.

Manque de personnel

Le CISSS a pris en charge la résidence à la demande du propriétaire mercredi dernier, explique Judith Goudreau. « La situation de cette résidence était précaire en raison d’un manque de personnel. Dans le but d’assurer une stabilité et des soins de qualité pour les résidents, le propriétaire et le CISSS ont choisi une approche de partenariat adaptée à la situation actuelle plutôt qu’une tutelle. »

Les renforts arrivent progressivement depuis la mi-avril, précise-t-elle. Dimanche dernier, le CISSS a envoyé 45 personnes réparties sur 3 quarts de travail. Une équipe de services de l’ambulance Saint-Jean s’ajoutera en soutien aux équipes en place cette semaine.

Mais ce n’est toujours pas assez, constate l’infirmière clinicienne Manon Ringuette. « Malgré tout ce qui est mis en place, il y a encore un manque de personnel. Tous les jours, sur tous les quarts de travail, les gens se font demander de rester pour le quart suivant. »

Mais c’est surtout la nuit qu’il y a un « gros, gros manque » de personnel. « Depuis que je suis là, je pense que je n’ai pas vu une seule fois le personnel complet pendant le quart de nuit. Il m’est même arrivé de faire le choix de rester pour la nuit après mon quart de travail de soir parce que je trouvais que ça n’avait pas de sens. »

Normalement, explique-t-elle, il faut une infirmière par unité. Or, il arrive que l’on demande à des infirmières d’en couvrir trois par manque de personnel.

L’arrivée des renforts envoyés par le CISSS fait tout de même une grande différence, se réjouit Cynthia Boucher, une infirmière auxiliaire de la résidence. « Il y a des médecins sur place, on a beaucoup plus de ressources qu’on avait avant ». Mais elle constate que ce n’est toujours pas assez pour suffire à la demande. « On a beaucoup d’aide de jour, mais le soir et la nuit, pas vraiment. C’est quelque chose qu’il faudrait gérer différemment. »

Elle se désole de voir la détresse des résidents et de ne pas pouvoir les aider davantage. « Le plus dur, c’est vraiment le côté humain, on le perd en ce moment parce qu’on n’a pas le temps. »

Des lacunes qui persistent

La résidence L’Éden a fait l’objet de plusieurs reportages qui rapportaient des allégations de mauvais soins ces dernières années. En 2019, le Protecteur du citoyen a mené une enquête après avoir reçu « des signalements de sources diverses » faisant état de lacunes concernant la qualité des soins et des services qui y sont offerts.

« À ce jour, des lacunes persistent, notamment quant à l’application de consignes et à la communication avec les familles, écrit le protecteur du citoyen dans son rapport publié en juillet dernier. Toutefois, globalement, la situation s’est grandement améliorée depuis que le CISSS a intensifié ses activités de suivi et de surveillance. »

Le Protecteur du citoyen recommandait au CISSS d’offrir un soutien plus étroit à l’établissement.