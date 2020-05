Plus d'un million de guéris de la COVID-19 dans le monde

Plus d'un million de personnes ont maintenant survécu à la pandémie de coronavirus, selon les données compilées par l'université américaine Johns Hopkins.

Le Centre de ressources sur le coronavirus de l'institution témoignait vendredi matin, très précisément, de 1 022 331 guérisons.

Les trois premières places à ce chapitre sont occupées par les États-Unis, l'Allemagne et l'Espagne, où on retrouverait respectivement 153 947, 126 900 et 112 050 personnes guéries.

Le Canada en compterait 21 422, bon pour la 11e place, derrière la Suisse et devant l'Irlande.

Le Centre recense par ailleurs près de 234 000 morts. Les trois premières places appartiennent à l'Italie, au Royaume-Uni et à l'Espagne.