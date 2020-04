Les infirmières ont besoin de repos et de vacances, dit la FIQ

La FIQ demande au gouvernement Legault et aux employeurs dans la santé de permettre aux infirmières de prendre des vacances et d’appliquer « de façon plus humaine » l’arrêté ministériel qui permet de déplacer du personnel.

Au cours d’une conférence de presse jeudi, la présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé, Nancy Bédard, épaulée par sept présidents de syndicats de professionnels en soins de différentes régions, ont rapporté que plusieurs de leurs membres s’étaient fait dire que leurs vacances prévues cet été étaient reportées à une date indéterminée.

Or, les infirmières auxiliaires et infirmières travaillent sans relâche depuis le début de la pandémie de coronavirus, font souvent des heures supplémentaires, travaillent dans des conditions extrêmement difficiles et elles ont besoin de repos, ont plaidé ces dirigeants syndicaux.

Mme Bédard demande donc au gouvernement Legault et aux employeurs dans la santé de permettre aux professionnelles en soins de prendre leurs vacances.

Sinon, elles tomberont au combat. D’ailleurs, plusieurs pensent même à démissionner, ont rapporté ces représentants syndicaux.

Mme Bédard demande aussi au gouvernement d’appliquer « de façon humaine, bienveillante » l’arrêté ministériel qui permet de déplacer du personnel d’un établissement à l’autre, d’une unité de soins à l’autre, même contre son gré.