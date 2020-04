Après des semaines de confinement, quelle est l’origine des nouvelles infections?

Exposition dans un établissement de santé: 3461

Personne vivant dans un établissement de soins de longue durée: 466

Contact rapproché avec un cas confirmé à la maison: 831

Contact rapproché avec un cas confirmé au travail: 207

Exposition à l’école ou à la garderie: 136

Contexte d’exposition inconnu: 14 814

Au Québec, les écoles sont fermées depuis le 13 mars. Les entreprises offrant des services non essentiels, depuis le 23 mars. Pourtant, après plus d’un mois de confinement, le bilan officiel continue de s’alourdir. Aujourd’hui, par exemple, on déclarait 775 nouveaux cas de COVID-19. Quelle est l’origine de ces nouvelles contaminations, si l’essentiel de la population est cloîtré à la maison? Cette question est importante: bien connaître le contexte réel de la transmission permet de concentrer les efforts de lutte contre le coronavirus où ils sont réellement efficaces.Un document du gouvernement fédéral offre une partie de la réponse – ou, du moins, met en lumière l’absence de réponse claire. On y examine plus de 25 000 cas d’infections au SRAS-CoV-2 pour lesquels l’Agence de santé publique du Canada (ASPC) dispose de données détaillées. Un graphique de ce document (figure 6) classe les nouveaux cas de COVID-19 en fonction de leur catégorie d’exposition probable. En début d’épidémie, une grande proportion des malades étaient infectés à la suite d’un voyage à l’étranger, ou encore après avoir été en contact rapproché avec un voyageur. Depuis le début du mois d’avril, cependant, l’immense majorité des cas proviennent d’une infection dans la communauté.Dans ce document de l’ASPC, toute contamination qui n’émane pas directement de l’étranger tombe dans la catégorie «transmission communautaire». Au sein de cette catégorie, certaines sous-catégories sont distinguées. Voici le nombre de cas associés avec chacune:Ainsi, l’immense majorité des cas de transmission communautaire est le fait d’un contexte d’exposition inconnu de l’ASPC. Parmi ces cas, certains sont attribuables à de la transmission communautaire, mais dans un milieu non déterminé. Pour d’autres cas, les autorités ne disposent tout simplement pas d’information. Il apparaît évident que de nombreux cas imputables à de la transmission dans un CHSLD ne sont pas rapportés en tant que tels dans ce bilan. Pour jauger le bien-fondé des décisions de déconfinement, il sera essentiel d’en savoir plus sur les milieux d’exposition dont sont issus les cas continuant à être déclarés.S’il vous plaît, continuez à nous envoyer vos questions pour cette infolettre à l’adresse coronavirus@ledevoir.com. Merci beaucoup!